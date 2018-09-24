Павильоны около ЦУМа отдадут под снос ради широкой дороги
Мэрия Новосибирска снесёт 4 павильона на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.
На прошлой неделе на официальном сайте мэрии опубликовано постановление с перечнем участков рядом, которые зарезервированы под новую дорогу на отрезке проспекта Димитрова от площади Кондратюка до Вокзальной магистрали.
Сейчас на этих участках стоят павильоны с кафе, пекарней и салоном меха и кожи, свидетельствуют данные Публичной кадастровой карты.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, речь идёт о строительстве дополнительной полосы на проспекте Димитрова для поворота в сторону вокзала Новосибирск-Главный.
«Перечисленные заведения будут снесены. Застройщику будущего торгово-выставочного комплекса (на месте ЦУМа) — УК "Сибирь развитие" — выданы технические условия на присоединение к автодорогам городского значения, к проспекту Димитрова и Вокзальной магистрали», — пояснили в пресс-центре. Точные параметры новой дороги пока не определены.
В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова спилили деревья — вместо них появилась парковка.
Два года назад новые владельцы ЦУМа сообщили, что собираются превратить его в развлекательный центр с ресторанами на крыше. Уже тогда собственник сообщал, что на прилегающей территории могут снести все ларьки и кафе.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова