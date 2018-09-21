Toyota сделала новый Land Cruiser 200 ценой с Lexus LX

Компания Toyota создала новую топ-версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Executive Lounge, которая сменит предыдущую максимальную комплектацию Excalibur. В этой версии Land Cruiser получил фары в черном исполнении, черные накладки на зеркала, новый дизайн бамперов, специальный шильдик, световую проекцию на землю эмблемы Executive Lounge, тиснение на коже.


Топовая версия Land Cruiser 200 Executive Lounge
Топовая версия Land Cruiser 200 Executive Lounge


«По Executive идут ближайшие поставки автомобилей на ноябрь, есть поставки раньше, но они уже забронированы. По стоимости будет составлять 5 800 000 рублей ориентировочно», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».


Стоимость автомобиля стартует от  5 750 000 рублей
Стоимость автомобиля стартует от 5 750 000 рублей


Стоимость бензиновой версии Land Cruiser 200 Executive Lounge стартует от 5 750 000 рублей, дизельная стоит уже 5 879 000 рублей. Это практически такая же стоимость, как у более престижного внедорожника Lexus LX 470, который относится уже к премиальному сегменту. В базовой версии с 4,5-литровым мотором цена Lexus составляет 6 009 000 рублей.


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