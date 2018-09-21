Toyota сделала новый Land Cruiser 200 ценой с Lexus LX
Компания Toyota создала новую топ-версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Executive Lounge, которая сменит предыдущую максимальную комплектацию Excalibur. В этой версии Land Cruiser получил фары в черном исполнении, черные накладки на зеркала, новый дизайн бамперов, специальный шильдик, световую проекцию на землю эмблемы Executive Lounge, тиснение на коже.
«По Executive идут ближайшие поставки автомобилей на ноябрь, есть поставки раньше, но они уже забронированы. По стоимости будет составлять
Стоимость бензиновой версии Land Cruiser 200 Executive Lounge стартует от
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Фото toyota.ru