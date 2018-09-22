Пенсии на бочку: сотни сибиряков вышли на новый митинг против реформы
Днём 22 сентября у ГПНТБ в Новосибирске начался митинг против повышения пенсионного возраста — НГС ведёт онлайн-трансляцию.
Митинг начался в 14:00 на площади Пименова, к его началу, по оценке корреспондента НГС, собралось несколько сотен человек с плакатами. Акцию организовал обком КПРФ совместно с несколькими организациями города.
Один из последних митингов против повышения пенсионного возраста в Новосибирске прошёл в Нарымском сквере неделю назад. А 9 сентября на несогласованной акции, посвящённой этой же реформе, задержали более 10 человек.
НГС подсчитал, сколько по новым правилам удастся пожить на пенсии среднестатистическому новосибирцу — результаты обрадуют только женщин.
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Кирилл Шматков
Фото и видео Елены Громковой