Прокуратура запретила посетителям контактного зоопарка трогать енота Филимона

Енот-полоскун Филимон из контактного зоопарка снимается в рекламе и ходит на корпоративы

Владелицу новосибирского контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталью Дернову оштрафовали на 6 тысяч рублей после проверки прокуратуры — сотрудники надзорного ведомства считают, что посетители не должны прикасаться к еноту и чёрно-бурой лисе.







Проверка в контактном зоопарке «Обитаемый остров» прошла в прошлом месяце, сообщили в прокуратуре Кировского района Новосибирска. Представители прокуратуры проверили зоопарк вместе со специалистом Управления ветеринарии города Новосибирска.







В прокуратуре пояснили, что обнаружили в контактном зоопарке сразу несколько нарушений. Например, у зоопарка не было паспортов на некоторых животных и ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали, что животные приехали в зоопарк из благополучных районов, где нет эпидемий заразных болезней.







Также прокуратура выяснила, что зоопарк не проводил профилактическую дезинфекцию вольеров, не вёл журнал регистрации больных животных. Кроме того, у него не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов на корма для животных, сообщили в прокуратуре Кировского района.







По её данным, посетители зоопарка трогали диких животных — енота-полоскуна Филимона и черно-бурую лису Алису — и фотографировались с ними. А это по закону недопустимо, уточнили в надзорном ведомстве.







«Дикие животные должны находиться под ограничением. То есть ограничивающая клетка должна быть такого диаметра, размера, чтобы граждане не допускались к диким животным, так как могут быть последствия», — пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.







После проверки прокуратура района возбудила дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. В соответствии с ними Управление ветеринарии Новосибирской области должно было оштрафовать владелицу контактного зоопарка — индивидуального предпринимателя Наталью Дернову, сообщила помощник прокурора.







Она добавила, что с момента проверки с некоторыми нарушениями зоопарк уже справился.







Руководитель зоопарка пояснила корреспонденту НГС, что её уже оштрафовали на 6 тысяч — по три тысячи за каждое из административных дел. «Небольшая сумма, но я принципиально буду оспаривать», — заявила предприниматель.







По её словам, в современной России в принципе нет законов, которые бы регулировали работу контактных зоопарков. «Нет конкретного перечня документов, правил, которые мы должны соблюдать», — пояснила Наталья Дернова.







С некоторыми приписанными ей нарушениями предприниматель не согласна. В частности, по её словам, работники зоопарка на самом деле регулярно дезинфицировали помещения и ставили отметки об этом в журнал. Но при этом у них не был заключён договор с организацией, которая должна два раза в год брать в зоопарке смывы. А ветеринарных сопроводительных документов на животных в зоопарке не было потому, что зверьки были привезены давно, и соответствующие справки работки зоопарка не сохранили.







Наталья Дернова добавила, что также не согласна с выводом о том, что посетители не должны контактировать, например, с енотом. По её словам, в этой части прокуратура ссылается на «Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов)», которые были приняты ещё в советские времена — в 1973 году.





«Скажите, пожалуйста, какие контактные зоопарки в 1973 году, в СССР, были? <…> У нас животные, допустим, <…> рождены в квартире уже, у родителей, которые из питомника привезены. Они куплены не за копейки. Для енота самое главное наказание, если он нашкодит, — если с ним час-два не общаемся. <…> Как мне этого енота взять и лишить общения с людьми?» — рассуждает владелица зоопарка.







Она предположила, что опасения прокуратуры связаны с инцидентом в другом зоопарке Новосибирска, где енот укусил человека. «У нас никто никого не кусал», — добавила она.







Ранее НГС уже рассказывал о еноте-полоскуне Филимоне из контактного зоопарка, который снимается в рекламных роликах и принимает участие в корпоративах.