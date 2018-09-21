Видео: 160-килограммовый орангутан Захар уехал из Новосибирска в Екатеринбург

В 10 лет Захар переехал в Новосибирск из Москвы
В 10 лет Захар переехал в Новосибирск из Москвы


18-летний калимантанский орангутан по имени Захар приехал из Новосибирского зоопарка в Екатеринбург.


Как сообщает издание E1.ru, Захара привезли в Екатеринбург в честь 80-летия местного зоопарка. Его поселили в павильоне «Теплолюбивые и экзотические животные».


Корреспонденты E1.ru сняли на видео знакомство с орангутаном.



«Захар родился 9 сентября 2000 года в Московском зоопарке. У матери Захара, самой выращенной в неволе, не проявился материнский инстинкт. Тогда сотрудники зоопарка взяли роль родителей на себя. Выкармливали Захара в специальном помещении, где его мать могла наблюдать за всеми процедурами по уходу за ребенком, а также общаться с малышом. Захар рос как обычный ребенок — капризничал, когда оставался один или когда у него резались зубы. Залезал на лестницу, но не умел спускаться и начинал пищать, требуя, чтобы его сняли. В детстве Захар недолюбливал овощи, но хорошо ел фрукты и кашу. Рос очень общительным и требовал к себе много внимания. 


В 10 месяцев Захара вернули отцу и матери, которая приняла Захара и продолжила выкармливание. Когда Захару исполнилось 10 лет, он переехал в Новосибирск», — говорится на сайте зоопарка Екатеринбурга.


Захару подарили плед, он им сразу же укрылся
Захару подарили плед, он им сразу же укрылся


В природе калимантанские орангутаны встречаются только во влажных тропических лесах острова Калимантан. Этот вид находится на грани исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства.


Вес Захара — 160 килограммов
Вес Захара — 160 килограммов


Захар в Новосибирском зоопарке жил несколько лет, в 2015 году в его вольере начали работать веб-камеры. Сейчас в Новосибирске остался орангутан Бату и самка Мишель, которую привезли в 2017 году.

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