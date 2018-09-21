Новосибирец накопил долг в 47 миллионов и лишился BMW X5

У хозяина автомобиля есть 10 дней, чтобы вернуть машину
У хозяина автомобиля есть 10 дней, чтобы вернуть машину

Судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5, который принадлежал новосибирцу с многомиллионными долгами.


«Мужчина, ранее занимавший пост директора в коммерческой организации, умышленно уклонялся от обязанности по перечислению налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений с заниженными суммами, подлежащими оплате в бюджет», — сообщили в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области.


В итоге 44-летний новосибирец оказался должен налоговой службе Кировского района 47 миллионов рублей.


Выплатить деньги его обязал Кировский районный суд.


«В рамках исполнительного производства был предпринят комплекс мер по взысканию задолженности: проведена проверка имущественного положения, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банке, по месту его работы направлено постановление об удержании из заработной платы», — сообщили в управлении ФССП.


Оказалось, что из имущества, на которое можно обратить взыскание, у него есть только автомобиль BMW X5 2011 года выпуска. Сначала приставы наложили на машину запрет регистрационных действий и вызвали на приём должника.


«Во время дискуссии с должностными лицами мужчина держал ключи от автомобиля в руках, которые было трудно не заметить. Гражданин отказывался погашать задолженность, и судебный пристав-исполнитель наложил арест на BMW X5, несмотря на настойчивые просьбы неплательщика не изымать у него горячо любимый автомобиль», — отметили в пресс-службе.


Если в течение 10 дней после ареста мужчина не выплатит долг, его машину продадут, добавили в УФССП по НСО.


В начале августа судебные приставы Октябрьского района заставили новосибирца вернуть автомобиль Suzuki Grand Vitara, который он купил за 20 тысяч рублей у строительной компании.

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