В центре Новосибирска предложили поставить скульптуру мужчины и женщины, которые бьют друг друга

В общественном совете не стали раскрывать авторство эскиза





Новосибирец предложил установить в центре города скульптуру с бьющими друг друга мужчиной и женщиной, окружёнными летящими деньгами, украшениями, автомобилями и шубами. Этот проект рассмотрели на общественном совете при министерстве культуры Новосибирской области — отклонили единогласно. О необычном проекте корреспонденту НГС сообщил эксперт общественного совета, искусствовед Григорий Гапонов.





«Это было второе заседание общественного совета. Были заслушаны и обсуждены различные доклады. А потом разобрали поступившие письма и заявления от граждан и учреждений. В числе прочего было письмо от самодеятельного художника, так как он ни в каких союзах не состоит.





Этот художник неоднократно писал в разные органы власти, в том числе в приёмную губернатора, о своём проекте и настойчиво требовал, чтобы памятник, эскиз которого он приложил, непременно за государственный счёт установили в центре Новосибирска.





Я высказал своё мнение: данный проект не является высокохудожественным произведением, которое необходимо устанавливать в центре города, да ещё и на бюджетные деньги», — рассказал член общественного совета по культуре, искусствовед и галерист Григорий Гапонов.





Он не стал называть имя автора идеи, но предоставил редакции НГС эскиз скульптуры. На нём изображены фигуры мужчины и женщины, которые бьют друг друга зубилами и откалывают друг от друга предметы.





Общественный совет при минкульте отклонил проект





По словам Гапонова, его поддержали все участники общественного совета, которые тоже высказались по данному эскизу. Проект скульптуры, как уточнил искусствовед, был отклонён единогласно.







В конце августа мэрия разрешила Новосибирской епархии Русской православной церкви установить памятник князю Владимиру Крестителю, а в июне возле оперного театра установили скульптуру в форме арфы.