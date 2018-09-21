В центре Новосибирска предложили поставить скульптуру мужчины и женщины, которые бьют друг друга
Новосибирец предложил установить в центре города скульптуру с бьющими друг друга мужчиной и женщиной, окружёнными летящими деньгами, украшениями, автомобилями и шубами. Этот проект рассмотрели на общественном совете при министерстве культуры Новосибирской области — отклонили единогласно. О необычном проекте корреспонденту НГС сообщил эксперт общественного совета, искусствовед Григорий Гапонов.
«Это было второе заседание общественного совета. Были заслушаны и обсуждены различные доклады. А потом разобрали поступившие письма и заявления от граждан и учреждений. В числе прочего было письмо от самодеятельного художника, так как он ни в каких союзах не состоит.
Этот художник неоднократно писал в разные органы власти, в том числе в приёмную губернатора, о своём проекте и настойчиво требовал, чтобы памятник, эскиз которого он приложил, непременно за государственный счёт установили в центре Новосибирска.
Я высказал своё мнение: данный проект не является высокохудожественным произведением, которое необходимо устанавливать в центре города, да ещё и на бюджетные деньги», — рассказал член общественного совета по культуре, искусствовед и галерист Григорий Гапонов.
Он не стал называть имя автора идеи, но предоставил редакции НГС эскиз скульптуры. На нём изображены фигуры мужчины и женщины, которые бьют друг друга зубилами и откалывают друг от друга предметы.
По словам Гапонова, его поддержали все участники общественного совета, которые тоже высказались по данному эскизу. Проект скульптуры, как уточнил искусствовед, был отклонён единогласно.
В конце августа мэрия разрешила Новосибирской епархии Русской православной церкви установить памятник князю Владимиру Крестителю, а в июне возле оперного театра установили скульптуру в форме арфы.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Григорием Гапоновым