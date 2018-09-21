Мэрия будет приплачивать дорожникам за хороший ремонт

Изменения коснулись как руководителей, так и рядовой персонал
Изменения коснулись как руководителей, так и рядовой персонал

Власти Новосибирска предложили увеличить премии дорожникам на 30% — прибавку получат только те, кто выполнил работу качественно.


Проект постановления об этом появился на официальном сайте мэрии. Согласно тексту документа, мэрия предлагает увеличить оплату работникам дорожной сферы. Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, благодаря надбавке увеличение заработной платы составит 4%. 


«Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска на 4% за счёт выплат стимулирующего характера, а именно путем увеличения до 30% надбавки за качество», — говорится в ответе пресс-центра.


Увеличение надбавки коснётся как руководителей, так и обычного персонала. Итоговая надбавка для руководителя учреждения службы заказчика и застройщика в два раза превысит схожую премию для основного и вспомогательного персонала.


Несколько дней назад власти Новосибирской области предложили в 3 раза сократить сроки исправления дорожных нарушений — теперь они будут обязаны исправлять выявленные нарушения не за 60, а за 20 дней.

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