Мэрия будет приплачивать дорожникам за хороший ремонт

Изменения коснулись как руководителей, так и рядовой персонал

Власти Новосибирска предложили увеличить премии дорожникам на 30% — прибавку получат только те, кто выполнил работу качественно.







Проект постановления об этом появился на официальном сайте мэрии. Согласно тексту документа, мэрия предлагает увеличить оплату работникам дорожной сферы. Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, благодаря надбавке увеличение заработной платы составит 4%.





«Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска на 4% за счёт выплат стимулирующего характера, а именно путем увеличения до 30% надбавки за качество», — говорится в ответе пресс-центра.





Увеличение надбавки коснётся как руководителей, так и обычного персонала. Итоговая надбавка для руководителя учреждения службы заказчика и застройщика в два раза превысит схожую премию для основного и вспомогательного персонала.





Несколько дней назад власти Новосибирской области предложили в 3 раза сократить сроки исправления дорожных нарушений — теперь они будут обязаны исправлять выявленные нарушения не за 60, а за 20 дней.