Экономить не хотят: торговые сети назвали самую популярную у новосибирцев модель нового «айфона»
Сегодня, 21 сентября, торговые сети открыли предзаказ на новые модели «айфонов» — ритейлеры рассказали, какие модификации наиболее популярны у новосибирцев.
«На данный момент самая популярная модель для предзаказов в Новосибирске — iPhone XS цвета "золотистый" с объемом памяти 256 ГБ», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Связной | Евросеть» со ссылкой на старшего вице-президента объединенной компании Дагмару Иванову.
По её данным, в Новосибирске спрос распределяется между двумя моделями из новой линейки почти поровну: на iPhone XS Max приходится 52% от общего количества предзаказов, на iPhone XS — еще 48%.
«По итогам первых 15 часов со старта предзаказов количество заявок в Новосибирске на iPhone XS и iPhone XS Max на 43% превысило объем заявок на iPhone 8 и iPhone 8 Plus за аналогичное время в прошлом году. И на 21% превысило количество предзаказов на iPhone X за аналогичный промежуток времени», — сообщила Дагмара Иванова.
В пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что в Новосибирске по итогам первых часов предзаказов спрос на iPhone новой линейки в «М.Видео» превысил интерес к модели iPhone X в прошлом году. Подавляющее число предзаказов оформлены на сайте mvideo.ru, предзаказы между iPhone XS и iPhone XS Max распределись примерно поровну, самый популярный цвет — золотой, размер памяти 256 ГБ.
Точное количество предзаказов ритейлеры не раскрывают.
Стоимость iPhone XS в «Связном | Евросети» составляет от
На сайте «М.Видео» стоимость iPhone XS начинается от
Стоимость Apple iPhone XS 256GB (золотистый) на сайте «Связного» сейчас составляет
Предзаказы на новые модели открывает не только компания Apple: в феврале так же поступила Samsung, выпустившая смартфоны Galaxy S9 и S9+.
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Елена Громкова
Скриншот apple.com