Экономить не хотят: торговые сети назвали самую популярную у новосибирцев модель нового «айфона»

С сегодняшнего дня можно заказать модели iPhone XS и iPhone XS Max

Сегодня, 21 сентября, торговые сети открыли предзаказ на новые модели «айфонов» — ритейлеры рассказали, какие модификации наиболее популярны у новосибирцев.





«На данный момент самая популярная модель для предзаказов в Новосибирске — iPhone XS цвета "золотистый" с объемом памяти 256 ГБ», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Связной | Евросеть» со ссылкой на старшего вице-президента объединенной компании Дагмару Иванову.





По её данным, в Новосибирске спрос распределяется между двумя моделями из новой линейки почти поровну: на iPhone XS Max приходится 52% от общего количества предзаказов, на iPhone XS — еще 48%.





«По итогам первых 15 часов со старта предзаказов количество заявок в Новосибирске на iPhone XS и iPhone XS Max на 43% превысило объем заявок на iPhone 8 и iPhone 8 Plus за аналогичное время в прошлом году. И на 21% превысило количество предзаказов на iPhone X за аналогичный промежуток времени», — сообщила Дагмара Иванова.





В пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что в Новосибирске по итогам первых часов предзаказов спрос на iPhone новой линейки в «М.Видео» превысил интерес к модели iPhone X в прошлом году. Подавляющее число предзаказов оформлены на сайте mvideo.ru, предзаказы между iPhone XS и iPhone XS Max распределись примерно поровну, самый популярный цвет — золотой, размер памяти 256 ГБ.





Точное количество предзаказов ритейлеры не раскрывают.





Стоимость iPhone XS в «Связном | Евросети» составляет от 87 990 рублей, iPhone XS Max — от 96 990 рублей, модель iPhone XR будет стоить от 64 990 рублей.





На сайте «М.Видео» стоимость iPhone XS начинается от 87 890 рублей, iPhone XS Max — от 96 890 , iPhone XR — от 64 950 рублей.





Стоимость Apple iPhone XS 256GB (золотистый) на сайте «Связного» сейчас составляет 100 900 рублей, Apple iPhone XS Max 256GB (золотистый) — 109 990 рублей. На сайте «М.Видео» модели стоят 100 890 рублей и 109 890 рублей.





Предзаказы на новые модели открывает не только компания Apple: в феврале так же поступила Samsung, выпустившая смартфоны Galaxy S9 и S9+.