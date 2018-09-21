Рок-н-ролл мёртв: старейший рок-клуб на Красном проспекте стал банкетным залом

«Рок Сити» — самое крупное заведение комплекса Stone House





Бар и концертный зал «Рок Сити» приостановил работу в обычном режиме — его перевели в формат банкетного зала.







«Рок Сити» закрыт для посещений обычных гостей «с улицы» с 15 сентября, сообщил корреспонденту НГС руководитель владельца заведения — группы «Конквест», Олег Ионко. По его словам, теперь «Рок Сити» будет действовать как площадка для проведения корпоративных мероприятий, банкетов или концертов. Причиной этого шага стала недостаточная посещаемость заведения.







Заведение изначально создавалось как концертная площадка





«Рок Сити» был открыт в 2002 году и занимает верхние 3-й и 4-й этажи в комплексе Stone House на Красном проспекте, 37. С самого начала «Рок Сити» задумывался как бар и концертная площадка. В 2016 году «Конквест» принял попытку скорректировать профиль заведения. Часть его помещения отдали под пивоварню, а в зале провели капитальный ремонт, изменив дизайн и кухню. В 2017 году на крыше примыкающей к Stone House части здания, отданной под магазины, появилась летняя веранда.







В 2016 году в баре радикально поменялся дизайн и открылась собственная пивоварня





Однако, по всей видимости, этих перемен оказалось недостаточно. Ещё в начале этого года «Рок Сити» был выставлен на продажу на нескольких онлайн-магазинах готового бизнеса. Ещё раньше «Конквест» продал сначала кафе «Шансонье», а потом и старейший в Новосибирске бар Pub 501.







«Рок Сити» — не первый случай, когда ресторанная компания не закрывает действующее заведение, а переводит его в режим банкетного обслуживания. Именно так, например, c 2013 года работает ресторан Salt компании Дениса Иванова.

