Садик со спящими на полу детьми признали опасным и закрыли

В детском саду «Агуша» детей иногда укладывали по двое в одну кровать — не хватало спальных мест

Частный детский сад «Агуша» на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска закрыли на 2 недели после внеплановой проверки Роспотребнадзора и прокуратуры Новосибирской области. В надзорные органы обратилась местная жительница после того, как увидела, что её дочь спит на полу.







«Дело перенаправили в суд, сейчас работники о временном наложении деятельности наложили санкции, то есть на время рассмотрения суда детский сад не функционирует», — рассказали корреспонденту НГС в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.







По информации ведомства, во время внеплановой проверки Роспотребнадзора и прокуратуры нашли нарушения, которые «создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей».







«Дети не обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями <…> Игрушки не моются ежедневно в конце дня (отсутствуют емкости для мытья игрушек, а также моющие средства) <…> Дневной сон не организован», — перечислили найденные нарушения в Роспотребнадзоре.







Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий у управляющей детского сада — её телефон недоступен.







Многие родители отводят своих детей в частные детские сады потому, что им не хватает мест в государственных. На Плющихинском жилмассиве, в котором произошла эта история, с местами в детский сад в ближайшие года станет легче — в 2019 году должны сдать ещё один детский сад.

