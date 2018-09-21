Болельщики «Сибири» подарили детскому дому игровую приставку и сертификат на мороженое

Болельщики решили подарить детям приставку, которую выиграли на выборах

Сегодня, 21 сентября, болельщики ХК «Сибирь» подарили детскому дому в селе Барышево Новосибирского района области игровую приставку Sony Playstation 4.







Эту приставку болельщики выиграли во время конкурса «Селфичеллендж», который проходил в день выборов губернатора области 9 сентября.





«Мы ездили дарить подарок, который мы выиграли в конкурсе в день выборов. Мы выиграли приставку, купили детям диск NHL в подарок (видеоигра, симулятор хоккея. — А.С.). Ездили туда с болельщиками и снеговиком, символом ХК "Сибирь", нам его клуб выделил. Выбрали именно этот детский дом по рекомендации с волонтёрами. Тут к детям хорошо относятся», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Дмитрий Казанцев.





Помимо приставки, болельщики привезли в детский дом подарки от людей и сертификат на мороженое, добавил Казанцев.









В прошлом году НГС публиковал пронзительные истории новосибирцев, которых родители сдали в детдом — но они сумели выкарабкаться.

