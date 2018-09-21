Сыграли свадьбу на колёсах: жених и невеста проехались по Красному проспекту на велосипедах

Алексей и Наталья Моисеевы поженились сегодня — свадьбу решили отметить велопробегом





Днём 21 сентября только что поженившиеся новосибирцы Алексей и Наталья Моисеевы проехались от загса Калининского района до площади Ленина на велосипедах — автомобилисты сигналили паре и кричали им поздравления.







Молодожёны проехали на велосипедах по улице Богдана Хмельницкого к площади Калинина, а оттуда по Красному проспекту до сквера на улице Орджоникидзе. Вместе с ними ехала их подруга Ольга Черненко — девушка познакомила их год назад на бардовском фестивале. Алексей и Наталья приехали на тот фестиваль на велосипедах, и решили, что будет символично отметить велопробегом и свадьбу.







«Это очень приятные впечатления! Мы сейчас из загса ехали — машины сигналят, все улыбаются», — рассказала корреспонденту НГС невеста.







Алексей Моисеев добавил, что посиделки с родственниками пара устроила чуть раньше, и семьи не обижаются на такой формат свадебного торжества — «они давно привыкли к нам».







«Я ехала сзади них, и вот обычно автомобилисты не любят велосипедистов, пытаются нас прижать, а сегодня будто все дороги для нас, никто ни разу не возникал! Приятно, все показывают, что классно, молодцы, ребята», — добавила подруга пары Ольга Черненко.











По словам Моисеева, дальше в планах молодожёнов — проехаться по точкам акции «На работу на велосипеде», которая проходит сегодня в Новосибирске, поесть пончиков и пообщаться с друзьями.







Новосибирские молодожёны иногда устраивают оригинальные свадьбы — и не обязательно дорогие. НГС собрал самые удивительные и красивые свадьбы в истории Новосибирска — в аквалангах, в проруби, на вертолёте, с Бараком Обамой и с фатой в 2 километра вокруг оперного театра.

