Жильцы дома на Владимировской целый год доказывали, что отдали за отопление лишние 130 тысяч

Каждый из жильцов дома на Владимировской, 16 (на фото за деревьями слева) заплатил на 1–2 тысячи рублей больше из-за ошибки УК

Жители дома в Железнодорожном районе Новосибирска переплатили за отопление 134 тысячи рублей — в управляющей компании дома сказали, что это произошло из-за технического сбоя.







В начале 2018 года жильцы дома на Владимировской, 16 получили квитанции об оплате отопления. В квитанциях было указано, что после корректировки жильцы должны заплатить УК «МКС-Новосибирск» дополнительно от 1 до 2,5 тысячи рублей за отопление в 2015 году.





«На мою квартиру 2300 рублей была расчётка. У всех было по-разному, но примерно на эту же сумму. Часть жильцов, в том числе я, отказались платить — и тогда из управляющей компании пошли звонки: если не заплатите — подадим в суд. Мне даже дату назначили — 24 мая. Тогда я и заплатила», — рассказала корреспонденту старшая по дому Нина Войкина.





После этого жильцы обратились с просьбой к депутату горсовета Антону Тыртышному, чтобы он помог разораться с доначислениями. Сам Тыртышный рассказал корреспонденту НГС, что на доказательство ошибки управляющей компании потребовался год.





«Мы в течение года работали с управляющей компании, чтобы понять, в чём дело. Запрашивали данные по приборам домового учёта в "СИБЭКО", направляли запрос управляющей организации. Периодически нам приходили ответы от УК, которые нас не совсем устраивали, тогда мы обращались в ГЖИ и прокуратуру. Ещё предстоит проверить, будет ли произведён перерасчёт компанией», — отметил Антон Тыртышный.





Как пояснила корреспонденту НГС директор по тарифному регулированию «МКС-Новосибирск» Анастасия Ваганова, это случилось из-за технического сбоя в при закрытии данных за месяц. «Да, произошёл [технический сбой]. Бывает такое. Собственникам был сделан перерасчёт, и они получат его единовременно в сентябре», — пояснила Анастасия Ваганова.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что ответственность на расчётах лежит на управляющей компании. «Мы поставляем тепло в соответствии с утверждёнными для каждого дома объемами. А управляющая компания ведёт расчёт по каждому абоненту. Ответственность за расчеты с конечными потребителями лежит на УК», — сказали в пресс-службе.







В марте 2017 года прокуратура Новосибирска уличила управляющую компанию «ДОСТ-Н» в том, что она неправильно рассчитала плату за коммунальные услуги для жильцов дома на улице Советской. Топ-менеджера компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.