По Новосибирску пронёсся громкий гул — НГС узнал причину шума
Днём в пятницу, 21 сентября, жители Новосибирска услышали сильный гул — по наблюдениям редакции НГС, гул начался в городе около 13:50.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что гул издаёт ТЭЦ-2 в Ленинском районе города.
«Сегодня в рамках подготовки к отопительному сезону и проверки оборудования, на Новосибирской ТЭЦ-2 мы запустили котёл. Этот процесс сопровождается шумом. Продлится это максимум один час. Приносим извинения перед жителями, особенно Ленинского района, в котором располагается ТЭЦ -2. Это плановые мероприятия, проводятся пару раз в год», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.
Похожий гул новосибирцы могли слышать в ноябре прошлого года, и в апреле 2018 года. Тогда сильный гул также был вызван работами на ТЭЦ.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС
Видео Густаво Зырянова