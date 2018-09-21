По Новосибирску пронёсся громкий гул — НГС узнал причину шума

Энергетики объяснили гул подготовкой ТЭЦ к отопительному сезону
Энергетики объяснили гул подготовкой ТЭЦ к отопительному сезону


Днём в пятницу, 21 сентября, жители Новосибирска услышали сильный гул — по наблюдениям редакции НГС, гул начался в городе около 13:50.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что гул издаёт ТЭЦ-2 в Ленинском районе города.


«Сегодня в рамках подготовки к отопительному сезону и проверки оборудования, на Новосибирской ТЭЦ-2 мы запустили котёл. Этот процесс сопровождается шумом. Продлится это максимум один час. Приносим извинения перед жителями, особенно Ленинского района, в котором располагается ТЭЦ -2. Это плановые мероприятия, проводятся пару раз в год», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Гул продолжался не больше часа


Похожий гул новосибирцы могли слышать в ноябре прошлого года, и в апреле 2018 года. Тогда сильный гул также был вызван работами на ТЭЦ.

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