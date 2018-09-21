Новосибирец нашёл в мусорке семейный архив с фронтовыми открытками

Одна из открыток была отпечатана в Японии ориентировочно в 1925 году





Житель Новосибирска Темар Заболотный нашёл на улице Шлюзовой семейный архив с чёрно-белыми фотографиями и двумя фронтовыми открытками.





«Я проходил мимо одного из домов, а там, судя по всему, идёт ремонт в какой-то квартире — выбросили — видно, что именно строительный мусор и чемодан со старыми чёрно-белыми фотографиями. Так как это уже не первый случай, когда на "Шлюзе" такое происходит, я фотографии подобрал, рассмотрел, нашёл, кому они принадлежали», — рассказал корреспонденту НГС Темар Заболотный, сотрудник группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте», в которой опубликовали фото находок.





Архив, по словам Темара, занимает толстую папку формата А4. «Судя по документам, этими документами всеми и фотографиями владел ветеран войны. И у него там есть немецкая открытка и японская открытка. Скорее всего, с фронта он их привёз», — рассказал Темар.





В папке оказались фотографии школьных классов, виды домов, возможно, в Болотном, но к снимкам нет подписей, отмечает Темар.







Предположительно архив принадлежал ветерану Григорию Ивановичу Захарьящеву, который родился в 1913 году. «Работал машинистом паровоза сначала в Болотном, потом на Новосибирске-Главном, в войну дослужился до старшины, умер в 1981-ом от рака», — уточнил в переписке в соцсети Темар Заболотный.







Темар отметил, что планирует передать находку либо в краеведческий музей Болотного, либо в музей на «Шлюзе».





Темар предполагает, что это фото на паспорт самого ветерана и вырезанные изображения его одноклассников с групповой фотографии





Никаких надписей на японской открытке нет, а на немецкой видно начало приветствия.





«По японской открытке мы связались с японскими краеведами, они говорят, что открытка 1925 года, скорее всего. Какой-то японец её на фронт привёз, может, в каком-то магазинчике она продавалась и таким образом она попала к советскому солдату», — говорит Темар Заболотный.





Архив с открытками Темар нашёл в начале сентября





Японские краеведы рассказали Заболотному, что открытка, которая попала к новосибирцам — из старинного набора. На ней изображён храм Дадзайфу Тэммангу.





Японские краеведы, которые консультировали Темара, прислали ему в ответ фотографии другой открытки из старинного набора, в которую входила найденная открытка





На этой неделе НГС также рассказывал о том, как новосибирец начал делать ремонт и обнаружил в стенах номер газеты «Генератор» от 2 сентября 1966 года.