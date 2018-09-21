Новосибирец нашёл в мусорке семейный архив с фронтовыми открытками

Одна из открыток была отпечатана в Японии ориентировочно в 1925 году
Одна из открыток была отпечатана в Японии ориентировочно в 1925 году


Житель Новосибирска Темар Заболотный нашёл на улице Шлюзовой семейный архив с чёрно-белыми фотографиями и двумя фронтовыми открытками.


«Я проходил мимо одного из домов, а там, судя по всему, идёт ремонт в какой-то квартире — выбросили — видно, что именно строительный мусор и чемодан со старыми чёрно-белыми фотографиями. Так как это уже не первый случай, когда на "Шлюзе" такое происходит, я фотографии подобрал, рассмотрел, нашёл, кому они принадлежали», — рассказал корреспонденту НГС Темар Заболотный, сотрудник группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте», в которой опубликовали фото находок.


Архив, по словам Темара, занимает толстую папку формата А4. «Судя по документам, этими документами всеми и фотографиями владел ветеран войны. И у него там есть немецкая открытка и японская открытка. Скорее всего, с фронта он их привёз», — рассказал Темар.


В папке оказались фотографии школьных классов, виды домов, возможно, в Болотном, но к снимкам нет подписей, отмечает Темар.


Предположительно архив принадлежал ветерану Григорию Ивановичу Захарьящеву, который родился в 1913 году. «Работал машинистом паровоза сначала в Болотном, потом на Новосибирске-Главном, в войну дослужился до старшины, умер в 1981-ом от рака», — уточнил в переписке в соцсети Темар Заболотный.


Темар отметил, что планирует передать находку либо в краеведческий музей Болотного, либо в музей на «Шлюзе».


Темар предполагает, что это фото на паспорт самого ветерана и вырезанные изображения его одноклассников с групповой фотографии
Темар предполагает, что это фото на паспорт самого ветерана и вырезанные изображения его одноклассников с групповой фотографии


Никаких надписей на японской открытке нет, а на немецкой видно начало приветствия.


«По японской открытке мы связались с японскими краеведами, они говорят, что открытка 1925 года, скорее всего. Какой-то японец её на фронт привёз, может, в каком-то магазинчике она продавалась и таким образом она попала к советскому солдату», — говорит Темар Заболотный.


Архив с открытками Темар нашёл в начале сентября
Архив с открытками Темар нашёл в начале сентября


Японские краеведы рассказали Заболотному, что открытка, которая попала к новосибирцам — из старинного набора. На ней изображён храм Дадзайфу Тэммангу. 


Японские краеведы, которые консультировали Темара, прислали ему в ответ фотографии другой открытки из старинного набора, в которую входила найденная открытка 
Японские краеведы, которые консультировали Темара, прислали ему в ответ фотографии другой открытки из старинного набора, в которую входила найденная открытка 


На этой неделе НГС также рассказывал о том, как новосибирец начал делать ремонт и обнаружил в стенах номер газеты «Генератор» от 2 сентября 1966 года.

Прочтений: 4525

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено