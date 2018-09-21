«Стоим на месте 40 минут»: на подъезде к аэропорту Толмачёво скопилась огромная пробка

Машины едут со скоростью не выше 5 километров в час
Машины едут со скоростью не выше 5 километров в час

Днём 21 сентября многокилометровая пробка скопилась на подъезде к Новосибирску по омской трассе.


«Движения нет совсем, стоим на месте 40 минут. Причина неизвестна», — написал в редакцию НГС водитель Евгений Тонких, стоящий в пробке в районе Павино.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется по трассе примерно от железнодорожной станции Сады к кольцу в районе аэропорта Толмачёво, на котором произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 5 километров в час.


Водители стоят в пробке по 40 минут и дольше
Водители стоят в пробке по 40 минут и дольше


Дорожную ситуацию осложнила авария на толмачёвском кольце
Дорожную ситуацию осложнила авария на толмачёвском кольце


Наблюдается пробка и на подъезде к аэропорту Толмачёво с другой стороны — от села Красноглинное.


Сегодня утром огромный затор собрался на Бердском шоссе — причиной дорожного коллапса стало ДТП с участием четырёх машин.

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