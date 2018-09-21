«Стоим на месте 40 минут»: на подъезде к аэропорту Толмачёво скопилась огромная пробка

Машины едут со скоростью не выше 5 километров в час

Днём 21 сентября многокилометровая пробка скопилась на подъезде к Новосибирску по омской трассе.







«Движения нет совсем, стоим на месте 40 минут. Причина неизвестна», — написал в редакцию НГС водитель Евгений Тонких, стоящий в пробке в районе Павино.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется по трассе примерно от железнодорожной станции Сады к кольцу в районе аэропорта Толмачёво, на котором произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 5 километров в час.





Водители стоят в пробке по 40 минут и дольше





Дорожную ситуацию осложнила авария на толмачёвском кольце





Наблюдается пробка и на подъезде к аэропорту Толмачёво с другой стороны — от села Красноглинное.





Сегодня утром огромный затор собрался на Бердском шоссе — причиной дорожного коллапса стало ДТП с участием четырёх машин.