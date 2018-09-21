Три десятка домов в центре остались без света
Днём 21 сентября в домах Железнодорожного района Новосибирска отключилось электричество — аварийное отключение продлится несколько часов.
Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество пропало в домах на улицах Революции, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатской, Ленина и Дмитрия Шамшурина в 11:25.
Электричество должны включить ориентировочно в 13:25. Всего в зоне отключения, согласно порталу «Мой Новосибирск», оказалось 31 здание.
Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)