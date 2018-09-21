Три десятка домов в центре остались без света

Электричество отключилось из-за аварии
Электричество отключилось из-за аварии


Днём 21 сентября в домах Железнодорожного района Новосибирска отключилось электричество — аварийное отключение продлится несколько часов.


Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество пропало в домах на улицах Революции, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатской, Ленина и Дмитрия Шамшурина в 11:25.


Электричество должны включить ориентировочно в 13:25. Всего в зоне отключения, согласно порталу «Мой Новосибирск», оказалось 31 здание.


Подачу тока обещают восстановить в течение нескольких часов
Подачу тока обещают восстановить в течение нескольких часов


Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места. 

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