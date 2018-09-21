На Орджоникидзе поставили новый знак — десяток машин нарушили правила парковки

Знак запрещает водителям парковаться вдоль сквера на улице Орджоникидзе
Знак запрещает водителям парковаться вдоль сквера на улице Орджоникидзе


На улице Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска появились новые дорожные знаки — они запрещают останавливаться у обочины улицы со стороны сквера.


По наблюдениям корреспондента НГС, новые знаки появились на перекрёстке улицы Орджоникидзе с улицей Советской при движении в сторону площади Ленина.


Новый знак появился на перекрёстке Советской и Орджоникидзе — нарушителей пугают фотофиксацией
Новый знак появился на перекрёстке Советской и Орджоникидзе — нарушителей пугают фотофиксацией


Несмотря на запрещающий знак, многие водители продолжают парковаться вдоль улицы.


Даже после установки знака у обочины Орджоникидзе стоял десяток машин-нарушителей
Даже после установки знака у обочины Орджоникидзе стоял десяток машин-нарушителей


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, почему власти решили запретить парковку в этом месте.


На днях у бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум. Эта парковка на углу Советской и Орджоникидзе фигурировала в перечне платных стоянок, которые мэрия планировала открыть уже в этом году. Она откроется в тестовом режиме 30 сентября. 

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