На Орджоникидзе поставили новый знак — десяток машин нарушили правила парковки

Знак запрещает водителям парковаться вдоль сквера на улице Орджоникидзе





На улице Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска появились новые дорожные знаки — они запрещают останавливаться у обочины улицы со стороны сквера.





По наблюдениям корреспондента НГС, новые знаки появились на перекрёстке улицы Орджоникидзе с улицей Советской при движении в сторону площади Ленина.





Новый знак появился на перекрёстке Советской и Орджоникидзе — нарушителей пугают фотофиксацией





Несмотря на запрещающий знак, многие водители продолжают парковаться вдоль улицы.







Даже после установки знака у обочины Орджоникидзе стоял десяток машин-нарушителей





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, почему власти решили запретить парковку в этом месте.





На днях у бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум. Эта парковка на углу Советской и Орджоникидзе фигурировала в перечне платных стоянок, которые мэрия планировала открыть уже в этом году. Она откроется в тестовом режиме 30 сентября.