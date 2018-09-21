В 10 раз острее чили: в Новосибирске вырастили и съели экстремально острый перец

Перец 7 Pot SR strain (зелёный плод в центре) в окружении двух разновидностей хабанеро (сверху и справа), а также перцев ахипиура (слева) и CGN 21500 (внизу)





Новосибирский ресторатор Даниил Прицкау вырастил в собственной теплице первые плоды специально выведенного перца сорта 7 Pot SR strain — его плоды считаются одними из самых острых в мире.







Даниил Прицкау — руководитель и совладелец ресторана New Mexico Grand Cafe, которое специализируется на латиноамериканской кухне. Как рассказал ресторатор, он уже давно занимается выращиванием острых перцев, интерес к которым вызван отчасти потребностью в подобных продуктах у заведения. В прошлом году, например, в New Mexico даже готовили блюда из выращенного в Сибири перца хабанеро.







Участники дегустации должны были подписать согласие об отказе от претензий





Перец 7 Pot SR strain был специально выведен Карибским институтом сельского хозяйства (CARDI). Растение не возделывается индустриально. Средняя острота плодов этого перца составляет порядка 2,5 миллиона единиц по шкале Сковилла, специально разработанной для измерения жгучести. Для сравнения: самый острый массово возделываемый перец хабанеро имеет остроту порядка 100–300 тысяч единиц по Сковиллу.







Первый плод, который вырастил Прицкау, был сорван вчера. Он признался, что перец пока не дошёл до максимальной остроты, но даже в таком состоянии при обращении с ним рекомендуют использовать перчатки, а в случае попадания сока на кожу рук тщательно их помыть, чтобы случайно не перенести острые частицы перца на более нежные участки кожи.







Наиболее отважные участники дегустации рискнули попробовать обжигающе острый перец





Попробовать 7 Pot SR strain смогли посетители New Mexico. Наиболее осторожные из них ограничивались просто прикосновением языка к зубочистке, которую воткнули в перец, — это тоже позволило почувствовать жжение. Но самые отчаянные согласились прожевать маленькие кусочки.







Все участники своеобразной дегустации признались, что перец оказался очень коварным. Ощущение жжения появлялось во рту не сразу, но усиливалось с каждой минутой, несмотря на выпитую воду и съеденную сметану, которая считается наиболее действенным средством при употреблении острой пищи. Более того, ощущение легкого ожога во рту сохранилось у участников даже на следующий день.







Даниил Прицкау выращивает перцы в качестве профессионального хобби. А компания iFarm project собирается развивать сеть небольших профессиональных городских теплиц.

