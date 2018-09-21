Автобусы здесь больше не стоят: на Бориса Богаткова перенесли остановку

Теперь общественный транспорт не создаёт заторов перед поворотом на Федосеева
Теперь общественный транспорт не создаёт заторов перед поворотом на Федосеева

Остановку «Молодёжная» в Октябрьском районе Новосибирска перенесли — на прежнем месте она создавала трудности для водителей, которые ехали по Бориса Богаткова от «Золотой Нивы» и поворачивали на Федосеева.


«Давно ждали этого момента, когда перенесут. Я всю жизнь на этой "Молодежной" живу, и очень не удобно было сворачивать вправо к "Сибирскому Моллу" — правая линия постоянно общественным транспортом занята. Вынужден стоять за троллейбусами или вылазить в средний ряд, объезжать автобусы-троллейбусы, и чтобы свернуть на поворот», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Андрей.


По словам местного жителя Андрея, остановку перенесли, но коснулось это только одного остановочного павильона, который находился на нечётной стороне улицы Бориса Богаткова. Теперь остановка находится дальше от выхода станции метро «Золотая Нива», недалеко от домов на Бориса Богаткова, 163/9 и 163/8.


Автобусы здесь больше не стоят: на Бориса Богаткова перенесли остановку


Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать причину переноса остановки, но оперативно получить ответ не удалось.


Этим летом улицу Бориса Богаткова отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» — новый асфальт, парковки, светофоры и пешеходные переходы появились на двух участках улицы. В начале недели изменили своё место ещё три остановки в Советском районе — их перенесли, чтобы улучшить транспортное обслуживание. 

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