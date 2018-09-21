Пьяный не проедет: ГИБДД объявила о внезапных перекрытиях улиц по ночам
Новосибирская автоинспекция объявила об операции «Нетрезвый водитель» — ближайшие три ночи улицы города будут перекрывать для сплошной проверки.
Операция началась уже сегодня ночью. «Действовать она у нас будет до 24-го числа, до утра. В ночное время будут перекрываться улицы: будет каждый автомобиль остановлен, досмотрен, водитель проверен на наличие алкоголя», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Названия улиц в ГИБДД намеренно не называют, но отмечают, что проверки пройдут во всех районах города. Прошедшей ночью автоинспекторы уже работали на двух улицах — они обнаружили нескольких пьяных водителей. Пока первые итоги операции в автоинспекции не раскрывают.
В конце августа похожая акция также проходила на дорогах города и области — тогда в Новосибирске за три дня протоколы составили на 24 человек.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова