Совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова отправили в СИЗО
Сегодня, 21 сентября, Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под стражу совладельца строительного холдинга «ПТК-30» Антона Коновалова.
Ему предстоит провести в СИЗО два месяца — до 20 ноября. Об этом корреспонденту НГС сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.
Меру пресечения для Владимира Коновалова — отца Антона Коновалова — суд ещё не избрал.
Как пояснила Ася Овчинникова, Коноваловых подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Подозреваются <...> в том, что реализовали ряд квартир, которые находились в залоге у банка, причинив девяти потерпевшим ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей», — рассказала помощник прокурора.
О задержании Антона и Владимира Коноваловых стало известно несколько часов назад. Ранее младший из подозреваемых был фигурантом другого уголовного дела — о злоупотреблении полномочиями. 7 сентября Железнодорожный районный суд прекратил дело в отношении Антона Коновалова, но назначил ему судебный штраф — 95 тысяч рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова