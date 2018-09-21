Совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова отправили в СИЗО

Совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова подозревают в мошенничестве. Фото сделано во время встречи Коновалова с дольщиками в октябре 2017 года

Сегодня, 21 сентября, Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под стражу совладельца строительного холдинга «ПТК-30» Антона Коновалова.





Ему предстоит провести в СИЗО два месяца — до 20 ноября. Об этом корреспонденту НГС сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.





Меру пресечения для Владимира Коновалова — отца Антона Коновалова — суд ещё не избрал.





Как пояснила Ася Овчинникова, Коноваловых подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).







«Подозреваются <...> в том, что реализовали ряд квартир, которые находились в залоге у банка, причинив девяти потерпевшим ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей», — рассказала помощник прокурора.





О задержании Антона и Владимира Коноваловых стало известно несколько часов назад. Ранее младший из подозреваемых был фигурантом другого уголовного дела — о злоупотреблении полномочиями. 7 сентября Железнодорожный районный суд прекратил дело в отношении Антона Коновалова, но назначил ему судебный штраф — 95 тысяч рублей.