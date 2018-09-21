Душили и требовали деньги: пассажиры напали на таксиста в центре Новосибирска

На Романа Р. напали пассажиры недалеко от клуба «Чарли»

Пассажиры напали на таксиста в ночь с 15 на 16 сентября недалеко от клуба «Чарли» в Новосибирске — мужчины душили водителя и били его по лицу.







По словам пострадавшего таксиста Романа Р., возле клуба «Чарли» к нему в автомобиль сели двое мужчин и попросили довести их до Первомайской, 168.





«Немного отъехав, они попросили остановиться, стали требовать деньги, — вспоминает Роман. — Один мужчина сидел сзади, другой спереди. Начали требовать деньги, на что им сказал, что нет, не дам. [Пассажиры] резко





схватили сзади, один начал душить, второй начал бить, наносить удары по лицу. Было нанесено порядка 15 ударов, после этого я начал просить, чтобы они перестали».







По словам пострадавшего, когда мужчины перестали его бить, он резко нажал педаль газа.





«Один парень вылез на ходу, со вторым мы доехали до автовокзала на очень высокой скорости, — продолжает пострадавший. — Там у нас началась драка на автовокзале». Роман рассказал, что полицию вызвала одна из работниц ближайшего киоска — после приезда полицейских его вместе с нападавшим увезли в больницу.







«У меня сотрясение, контузия глаза, перелом носа, ещё и почки болят, — объясняет таксист. — Следователи говорили, что подобное дело не первый раз у этих приятелей. [Хочу] найти также потерпевших, чтобы их посадить в тюрьму. Потому что так нельзя. Они могли просто убить по сути дела».







По словам Романа, оба мужчины крепкого телосложения. Один из них — с русыми волосами и ростом около 175–180 см, второй — брюнет с небольшой сединой, ростом больше 185 см. Роман просит всех таксистов, которым известно о нападениях мужчин с этими приметами, обратиться в Железнодорожный отдел полиции.





«Ночью с 15 на 16 сентября в районе автовокзала двое пассажиров сели в автомобиль такси и поехали в сторону железнодорожного вокзала. В пути следования между ними возник скандал, переросший в драку. Двое мужчин пытались отобрать сотовый телефон», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. В ведомстве уточнили, что в отношении пассажиров такси возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 2 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».





В Новосибирске это далеко не первый случай нападения на таксистов. 19 сентября в городе похоронили 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева — по версии следствия, мужчину задушил его клиент. А одним из самых громких и загадочных преступлений последних лет стало убийство 52-летней таксистки — её тело с синяками и переломами обнаружили в машине на Бугринском мосту.