В Новосибирске задержали совладельцев «ПТК-30»

За что именно задержали Антона Коновалова, его адвокат комментировать не стала

В Новосибирске снова задержали совладельца строительного холдинга «ПТК-30» Антона Коновалова.







Эту информацию корреспонденту НГС подтвердила его адвокат Наталья Янченко.







При этом она отказалась комментировать, какое именно преступление вменяют её клиенту.







По информации «Коммерсанта», также задержан и отец Антона Коновалова — генеральный директор холдинга «ПТК-30» Владимир Коновалов.







«По этому поводу я не уполномочена никаких сведений сообщать, потому что у него есть свой адвокат, к сожалению, которого я не знаю. <…> По Антону Владимировичу я подтверждаю», — сообщила Наталья Янченко.







По словам адвоката, следователь уведомил её о том, что сегодня она должна прийти в Железнодорожный районный суд. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что суд будет избирать меры пресечения по делу, связанному с «ПТК-30».







Вести заседание будет судья Алёна Смолина, подтвердила корреспонденту НГС её помощник. Заседание начнётся в 11:00.







По данным «Коммерсанта», Владимира и Антона Коноваловых подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь в деле идет о продаже квартир, которые находились в залоге у банков.







Дозвониться до Антона и Владимира Коноваловых корреспонденту НГС не удалось — их телефоны были недоступны.





Ранее Антон Коновалов был обвиняемым по другому уголовному делу — о злоупотреблении полномочиями.





«Установлено, что директор ООО "Виакон «Проект Радуга»" Коновалов <...> в целях извлечения для себя выгоды потребовал у потерпевшего денежные средства. Деньги предназначались за согласие переуступки права требования в пользу третьего лица на объект долевого строительства в строящемся доме по улице Волховская, 37», — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.



Тогда суд прекратил дело в отношении Коновалова, но назначил ему судебный штраф — 95 тысяч рублей.