«Боли не было»: чемпион Роман Власов рассказал, как попал в больницу

Операция заняла всего 20 минут — Романа Власова уже выписали
Операция заняла всего 20 минут — Романа Власова уже выписали


Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вернулся со сборов в Новосибирск и попал в больницу — врачи провели операцию борцу на мениске. 


Роман Власов рассказал, что летом тренировался в Кабардино-Балкарии — готовился к чемпионату мира и во время одной из тренировок получил травму.


«На одной из тренировок чуть-чуть дёрнул ногу. Не было никаких болевых ощущений, после этого я ещё неделю тренировался, сделал контрольные схватки и чувствовал себя превосходно. Приехал в Новосибирск и подумал на всякий случай сделать МРТ, и очень удивился — оторвался мениск. Позже я узнал, что когда мениск рвётся, боль не сильная, но если не прооперировать вовремя, есть опасность, что порвутся остальные связки», — рассказал корреспонденту НГС Роман Власов.


По словам спортсмена, операция несложная, длилась всего 20 минут. Власова прооперировал хирург Егор Дрёмов. Сегодня Романа уже выписали, сейчас он дома — отдыхает и читает книги. Реабилитация займёт около 6 недель. Скорее всего, борец пропустит чемпионат мира — соревнования пройдут в Будапеште с 20 по 28 октября.


«Через 6 недель я уже буду на ковре, такие прогнозы дал Егор Юрьевич. Конечно, пострадала подготовка к чемпионату мира, скорее всего, я не смогу рисковать. Колено будет ещё слабое, и нам нельзя рисковать, ведь следующий год нам важнее, чем этот. В следующем году будет чемпионат мира, на котором будут давать рецензии на Олимпиаду в Токио», — добавил Роман Власов.


Несмотря на травму, олимпиец сказал, что уже сегодня вечером продолжит тренировки и займётся посильными нагрузками.


В мае новосибирский борец в третий раз выиграл чемпионат Европы — в финале Роман Власов встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем, одержав победу со счётом 5:1.

Прочтений: 3384

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено