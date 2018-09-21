«Боли не было»: чемпион Роман Власов рассказал, как попал в больницу

Операция заняла всего 20 минут — Романа Власова уже выписали





Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вернулся со сборов в Новосибирск и попал в больницу — врачи провели операцию борцу на мениске.





Роман Власов рассказал, что летом тренировался в Кабардино-Балкарии — готовился к чемпионату мира и во время одной из тренировок получил травму.







«На одной из тренировок чуть-чуть дёрнул ногу. Не было никаких болевых ощущений, после этого я ещё неделю тренировался, сделал контрольные схватки и чувствовал себя превосходно. Приехал в Новосибирск и подумал на всякий случай сделать МРТ, и очень удивился — оторвался мениск. Позже я узнал, что когда мениск рвётся, боль не сильная, но если не прооперировать вовремя, есть опасность, что порвутся остальные связки», — рассказал корреспонденту НГС Роман Власов.





По словам спортсмена, операция несложная, длилась всего 20 минут. Власова прооперировал хирург Егор Дрёмов. Сегодня Романа уже выписали, сейчас он дома — отдыхает и читает книги. Реабилитация займёт около 6 недель. Скорее всего, борец пропустит чемпионат мира — соревнования пройдут в Будапеште с 20 по 28 октября.





«Через 6 недель я уже буду на ковре, такие прогнозы дал Егор Юрьевич. Конечно, пострадала подготовка к чемпионату мира, скорее всего, я не смогу рисковать. Колено будет ещё слабое, и нам нельзя рисковать, ведь следующий год нам важнее, чем этот. В следующем году будет чемпионат мира, на котором будут давать рецензии на Олимпиаду в Токио», — добавил Роман Власов.





Несмотря на травму, олимпиец сказал, что уже сегодня вечером продолжит тренировки и займётся посильными нагрузками.





В мае новосибирский борец в третий раз выиграл чемпионат Европы — в финале Роман Власов встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем, одержав победу со счётом 5:1.