Пожарные вынесли из огня бездыханного мужчину: его откачали рядом с горящим домом

Пострадавший в пожаре мужчина был госпитализирован в ГКБ № 2 в тяжёлом состоянии
Пострадавший в пожаре мужчина был госпитализирован в ГКБ № 2 в тяжёлом состоянии

Вечером 20 сентября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом — спасатели вынесли из огня мужчину без признаков жизни и откачали его.


По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился около 22:00 в доме № 89 на улице Переселенческой.


«На момент прибытия в доме было плотное задымление, открытое горение и высокая температура. В комнате были огнем повреждены домашние вещи. Из дома был эвакуирован пострадавший звеном газово-дымозащитной службы без признаков жизни. Оказывали реанимационные действия. 


Откачали и госпитализировали в ГКБ № 2


У него ожог пламенем бедра с переходом на верхнюю часть туловища и отравление угарным газом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.


По информации спасателей, пострадавший мужчина 1961 года рождения был в тяжёлом состоянии — его госпитализировали в реанимацию. Наиболее вероятной причиной пожара спасатели называют неосторожность при курении. Огонь полностью потушили в 22:44.


Вечером 17 сентября в доме № 23 на улице Лескова загорелась квартира в 25-этажном жилом доме — из подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе 10 детей, ещё 30 вышли сами. 

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