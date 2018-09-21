Пожарные вынесли из огня бездыханного мужчину: его откачали рядом с горящим домом

Пострадавший в пожаре мужчина был госпитализирован в ГКБ № 2 в тяжёлом состоянии

Вечером 20 сентября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом — спасатели вынесли из огня мужчину без признаков жизни и откачали его.







По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился около 22:00 в доме № 89 на улице Переселенческой.





«На момент прибытия в доме было плотное задымление, открытое горение и высокая температура. В комнате были огнем повреждены домашние вещи. Из дома был эвакуирован пострадавший звеном газово-дымозащитной службы без признаков жизни. Оказывали реанимационные действия.





Откачали и госпитализировали в ГКБ № 2 .





У него ожог пламенем бедра с переходом на верхнюю часть туловища и отравление угарным газом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.





По информации спасателей, пострадавший мужчина 1961 года рождения был в тяжёлом состоянии — его госпитализировали в реанимацию. Наиболее вероятной причиной пожара спасатели называют неосторожность при курении. Огонь полностью потушили в 22:44.



