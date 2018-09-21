Пожарные вынесли из огня бездыханного мужчину: его откачали рядом с горящим домом
Вечером 20 сентября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом — спасатели вынесли из огня мужчину без признаков жизни и откачали его.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился около 22:00 в доме
«На момент прибытия в доме было плотное задымление, открытое горение и высокая температура. В комнате были огнем повреждены домашние вещи. Из дома был эвакуирован пострадавший звеном газово-дымозащитной службы без признаков жизни. Оказывали реанимационные действия.
Откачали и госпитализировали в ГКБ
У него ожог пламенем бедра с переходом на верхнюю часть туловища и отравление угарным газом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
По информации спасателей, пострадавший мужчина 1961 года рождения был в тяжёлом состоянии — его госпитализировали в реанимацию. Наиболее вероятной причиной пожара спасатели называют неосторожность при курении. Огонь полностью потушили в 22:44.
Вечером 17 сентября в доме
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой