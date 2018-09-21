Скончался ещё один участник вечерней аварии в Заельцовском районе

После аварии людей из Toyota ED доставали спасатели

Сегодня утром 21 сентября стали известны последствия аварии, которая случилась накануне вечером на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.







«Водитель "ЕД" (Toyota ED. — Прим.ред.) тоже вечером скончался», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







Вчера вечером столкнулись три автомобиля — Toyota ED, Toyota Land Cruiser и Volkswagen. После аварии 22-летняя пассажирка Toyota ED погибла, а 30-летнего водителя этого автомобиля в тяжелом состоянии увезли в больницу. Также в больницу попали водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser.





По информации МАСС, девушку и молодого человека из «Тойоты» вытаскивали спасатели.