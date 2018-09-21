Скончался ещё один участник вечерней аварии в Заельцовском районе

После аварии людей из Toyota ED доставали спасатели
После аварии людей из Toyota ED доставали спасатели

Сегодня утром 21 сентября стали известны последствия аварии, которая случилась накануне вечером на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.


«Водитель "ЕД" (Toyota ED. — Прим.ред.) тоже вечером скончался», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Вчера вечером столкнулись три автомобиля — Toyota ED, Toyota Land Cruiser и Volkswagen.  После аварии 22-летняя пассажирка Toyota ED погибла, а 30-летнего водителя этого автомобиля в тяжелом состоянии увезли в больницу. Также в больницу попали водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser. 


По информации МАСС, девушку и молодого человека из «Тойоты» вытаскивали спасатели.

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