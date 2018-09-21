«Паровозик» из 4 автомобилей собрал многокилометровую пробку на Бердском шоссе
Утром 21 сентября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили Mazda, Subaru, Toyota Fielder и Toyota Allion — из-за аварии в сторону центра города собралась многокилометровая пробка.
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», все участники аварии двигались в общем потоке по Бердскому шоссе со стороны Васильковой в направлении Морского проспекта.
«Mazda догнала "Субару", "Субару" ударила Тойоту, а "Тойота" влетела в "Филдер". Авария случилась около 8:10 недалеко от Вшивой горки», — сообщили аваркомы «Автоспаса».
Согласно сервису Яндекс.Пробки, по Бердскому шоссе пробка растянулась на 6,5 километров. Скорость движения автомобилей в потоке в 9:21 не превышала 7 км/ч.
На днях в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту собралось несколько сложных пробок, из-за которых на несколько часов движение на левом берегу остановилось.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus
Скриншот yandex.ru/maps