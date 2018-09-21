«Паровозик» из 4 автомобилей собрал многокилометровую пробку на Бердском шоссе

Длина пробки составила 6,5 километров





Утром 21 сентября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили Mazda, Subaru, Toyota Fielder и Toyota Allion — из-за аварии в сторону центра города собралась многокилометровая пробка.





По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», все участники аварии двигались в общем потоке по Бердскому шоссе со стороны Васильковой в направлении Морского проспекта.





Причиной затора стала авария из четырёх автомобилей





«Mazda догнала "Субару", "Субару" ударила Тойоту, а "Тойота" влетела в "Филдер". Авария случилась около 8:10 недалеко от Вшивой горки», — сообщили аваркомы «Автоспаса».





Согласно сервису Яндекс.Пробки, по Бердскому шоссе пробка растянулась на 6,5 километров. Скорость движения автомобилей в потоке в 9:21 не превышала 7 км/ч.





Скорость движения в потоке не превышает 7 км/ч





На днях в Новосибирске на пути к Димитровскому мосту собралось несколько сложных пробок, из-за которых на несколько часов движение на левом берегу остановилось.