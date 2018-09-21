Фото: красивый рассвет над городом заворожил новосибирцев
Утром 21 сентября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет. Облака, повисшие в момент рассвета над городом, окрасились в розовый и оранжевый цвета
По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около 8 градусов тепла. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали несколько фотографий в редакцию НГС, а также выложили множество фото в соцсетях.
Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные в город придёт холодный западный фронт, который принесёт кратковременные дожди и похолодание.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
В эти выходные в Новосибирске наступит астрономическая осень — воскресенье, 23 сентября, станет днём осеннего равноденствия.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Во вторник, 18 сентября, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска опубликовал проект постановления, в котором указал даты начала отопительного сезона в городе. А накануне редакция НГС опубликовала карту подключения тепла в Новосибирске.
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Александр Сильченко
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