Фото: красивый рассвет над городом заворожил новосибирцев

Красивый рассвет начался около 6:50
Красивый рассвет начался около 6:50


Утром 21 сентября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет. Облака, повисшие в момент рассвета над городом, окрасились в розовый и оранжевый цвета


Облака переливались оттенками розового и оранжевого цветов
Облака переливались оттенками розового и оранжевого цветов


По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около 8 градусов тепла. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали несколько фотографий в редакцию НГС, а также выложили множество фото в соцсетях.


Красивые облака можно было видеть с разных концов города
Красивые облака можно было видеть с разных концов города


Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные в город придёт холодный западный фронт, который принесёт кратковременные дожди и похолодание. 





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.




В эти выходные в Новосибирске наступит астрономическая осень — воскресенье, 23 сентября, станет днём осеннего равноденствия.




Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.


Во вторник, 18 сентября, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска опубликовал проект постановления, в котором указал даты начала отопительного сезона в городе. А накануне редакция НГС опубликовала карту подключения тепла в Новосибирске. 

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