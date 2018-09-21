Новосибирские вертолётчики улетели на учения в Киргизию

На учения отправили восемь новосибирских вертолётов
На учения отправили восемь новосибирских вертолётов

Вертолёты Центрального военного округа, базирующиеся на авиабазе «Толмачёво» под Новосибирском, перебросят в Киргизию.


По информации пресс-службы ЦВО, восемь новосибирских вертолётов примут участие в антитеррористических учениях стран СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор — 2018».


«В розыгрыше практических действий будут задействованы два звена авиабазы "Толмачёво": четыре ударных вертолета Ми-24П и столько же транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В. Экипажи Ми-24П отработают нанесение удара по легкобронированной технике, складам условного противника, а также прикроют с воздуха тактический десант. Вертолеты Ми-8 выполнят высадку воздушного тактического десанта посадочным и парашютным способами», — сообщили в пресс-службе военного округа.


Учения пройдут с 24 по 26 сентября на территории учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии. Совместной группировке войск предстоит отработать борьбу с вооруженными отрядами, защитить важные объекты, а также провести полицейские операции в горах.


Справка: Вертолёт Ми-8 АМТШ-В — современный многоцелевой военно-транспортный вертолёт, предназначенный для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Этот вертолёт создан с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.


Не так давно прошли самые массовые военные учения за последние 40 лет «Восток-2018». Новосибирские вертолётчики во время учений обеспечивали воздушную поддержку наземным войскам, а также транспортировали грузы.

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