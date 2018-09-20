Щенка, ради спасения которого диггеры чуть не погибли, достали из коллектора

По словам спасителей, пёс очень дрожал и боялся людей
По словам спасителей, пёс очень дрожал и боялся людей

Сегодня вечером диггер из проекта «За гранью дозволенного» спас щенка, который провалился в коллектор в Заельцовском районе Новосибирска.


Первый раз пса пытались спасти вечером 19 сентября, но тоннель оказался слишком узким и достать щенка не удалось. Кроме этого, один из спасителей отравился едким газом — он понял это, когда вернулся домой. Но это не остановило диггера, и он повторно пошел на помощь четвероногому, на этот раз в противогазе.


«С газом бороться не пришлось — мы были уже готовы, взяли с собой противогазы. В итоге я залез через территорию завода в коллектор. В другой люк залез. <...> В тоннеле я посветил фонарём вдаль и увидел отблеск в глазах щенка. Закричал другу, что там щенок. Быстро пополз туда от радости, что всё-таки достанем пса. Дополз до него, но поначалу он в руки не давался. Но там был тупик, в который щенок забился. Так мы его и достали», — рассказал корреспонденту НГС диггер Евгений Кочкин.


Сейчас щенок в полной безопасности, спаситель ищет возможных хозяев животного или неравнодушных людей, готовых его приютить.


В июне новосибирские диггеры спасли пса, который несколько месяцев просидел под землей.

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