20-летняя студентка победила в конкурсе для непьющих красавиц

Девушка больше всего понравилась и жюри, и зрителям

Сегодня вечером, 20 сентября, в Новосибирске определили победительницу областного конкурса «Мисс здоровый образ жизни». Ею стала 20-летняя жительница посёлка Красный Яр в Новосибирской области Валерия Соловьёва. По условиям конкурса, девушки должны были не только хорошо рассказать о себе, но и презентовать жюри программу здорового образа жизни.







«Она очень старалась во время подготовки конкурса на протяжении пяти дней, очень активно себя проявляла, принимала участие во всех абсолютно этапах. Она хорошо презентовала свою программу», — рассказала корреспонденту НГС организатор конкурса Светлана Скороход.







Девушка получила корону и главный приз — полный набор продуктов для готовки на неделю





Валерия Соловьёва не только стала «Мисс Здоровый образ жизни», но и получила приз зрительских симпатий.





«Я долго шла к этой победе и очень рада, что в этот раз она досталась именно мне. Я безумно благодарна жюри, организаторам и, конечно же, своим друзьям, которые пришли меня поддержать», — рассказала Валерия.





Как рассказала девушка корреспонденту НГС, она учится на четвёртом курсе Новосибирского юридического института и идёт на красный диплом.





Второе место заняла 18-летняя бердчанка Анастасия Хрущёва





Кроме Валерии Соловьёвой за победу соревновались ещё 10 участниц из разных городов Новосибирской области — Новосибирска, Бердска, Тогучина, Купино и Барабинска.







Две девушки получили титулы «Вице-Мисс здоровый образ» — первой вице-мисс стала Анастасия Хрущёва из Бердска, второй вице-мисс стала Анна Воронина из Новосибирска.







Новосибирская участница 26-летняя Анна Воронина заняла третье место и стала второй вице-мисс





В начале этой недели НГС писал о четырёх девушках из Новосибирска, которые участвуют в международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц — победительница получит 2 миллиона рублей.