Две «Тойоты» столкнулись в Заельцовском районе: погибла девушка

В аварии пострадало трое человек, одна девушка погибла
В аварии пострадало трое человек, одна девушка погибла

Сегодня вечером, 20 сентября, на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три иномарки — Toyota ED, Toyota Land Cruiser и Volkswagen. Последний автомобиль получил только механические повреждения. Авария произошла в 20:00.


«На Toyota ED водитель 1988 года рождения двигался со стороны "Большой медведицы" в сторону Красного проспекта, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, водитель 1984 года рождения, который двигался со стороны Красного проспекта в сторону Ляпидевского», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По информации ведомства, в результате столкновения погибла девушка 1996 года рождения — она была пассажиркой Toyota ED. Кроме того, пострадали водители двух «Тойот» и пассажир Toyota Land Cruiser — их всех увезли в больницу на машине скорой помощи. У водителя седана серьёзные травмы, водитель внедорожника получил перелом руки. 


«По факту ДТП будет проводится проверка и приниматься решение о возбуждении уголовного дела», — добавили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.


В начале сентября с управлением на мокрой дороге в Новосибирске не справился водитель BMW — он врезался в столб на площади Ленина.

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