Совсем несмешно: «Сибирь» проиграла девятый матч сезона

Вторую шайбу «Сибирь» пропустила, когда играла втроём против пяти

Сегодня, 20 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла девятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги.







«Сибирь» принимала на домашнем стадионе омский «Авангард».





Первый гол гости забили в конце первого периода — на 18-й минуте. После этого до середины игры счёт оставался неизменным, пока «Сибирь» оказалась в неудобном меньшинстве — у команды одно за другим последовало два удаления. Хозяева остались втроём против пяти. Сначала «Сибирь» пропустила 31-й минуте, а после того, как на лёд вышел третий игрок, пропустила ещё одну шайбу на 32-й минуте.





Единственный гол за новосибирцев забросил Владислав Наумов на 33-й минуте.





После этого счёт не изменился — 1:3. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.









Серию поражений новосибирцы начали 2 сентября в матче с череповецкой «Северсталью».





«Сибирь» сейчас располагается на последней — тринадцатой — строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 24 сентября в гостях у казанского «Ак Барса».