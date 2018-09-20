Совсем несмешно: «Сибирь» проиграла девятый матч сезона
Сегодня, 20 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла девятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь» принимала на домашнем стадионе омский «Авангард».
Первый гол гости забили в конце первого периода — на 18-й минуте. После этого до середины игры счёт оставался неизменным, пока «Сибирь» оказалась в неудобном меньшинстве — у команды одно за другим последовало два удаления. Хозяева остались втроём против пяти. Сначала «Сибирь» пропустила 31-й минуте, а после того, как на лёд вышел третий игрок, пропустила ещё одну шайбу на 32-й минуте.
Единственный гол за новосибирцев забросил Владислав Наумов на 33-й минуте.
После этого счёт не изменился — 1:3. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
Серию поражений новосибирцы начали 2 сентября в матче с череповецкой «Северсталью».
«Сибирь» сейчас располагается на последней — тринадцатой — строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 24 сентября в гостях у казанского «Ак Барса».
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Елена Громкова
Видео и скриншот khl.ru