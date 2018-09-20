Совсем несмешно: «Сибирь» проиграла девятый матч сезона

Вторую шайбу «Сибирь» пропустила, когда играла втроём против пяти
Вторую шайбу «Сибирь» пропустила, когда играла втроём против пяти

Сегодня, 20 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла девятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги.


«Сибирь» принимала на домашнем стадионе омский «Авангард».


Первый гол гости забили в конце первого периода — на 18-й минуте. После этого до середины игры счёт оставался неизменным, пока «Сибирь» оказалась в неудобном меньшинстве — у команды одно за другим последовало два удаления. Хозяева остались втроём против пяти. Сначала «Сибирь» пропустила 31-й минуте, а после того, как на лёд вышел третий игрок, пропустила ещё одну шайбу на 32-й минуте.


Единственный гол за новосибирцев забросил Владислав Наумов на 33-й минуте.


После этого счёт не изменился — 1:3. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.



Серию поражений новосибирцы начали 2 сентября в матче с череповецкой «Северсталью».


«Сибирь» сейчас располагается на последней — тринадцатой — строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 24 сентября в гостях у казанского «Ак Барса».

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