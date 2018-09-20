На месте строительства четвёртого моста нашли два детских скелета

Многие захоронения нарушены, но археологам удалось найти четыре цельных
Многие захоронения нарушены, но археологам удалось найти четыре цельных

Новосибирские археологи Института археологии и этнографии СО РАН, которые ведут раскопки на месте старинной церкви в Ленинском районе Новосибирска, рассказали о находках — они нашли четыре захоронения, в том числе останки двух взрослых и двух детей.


«Это точно те жители села Кривощёково середины-конца XVIII века. То есть они захоронены до того, как там была построена церковь», — рассказал руководитель раскопа Сергей Колонцов.


По словам археолога, сейчас определить, связывали ли найденных жителей Кривощёково какие-то родственные отношения, сложно, это учёные узнают уже после раскопок. Также невозможно сказать и точный возраст умерших.


В одном из погребений нашли нательный крест — жители села были верующими
В одном из погребений нашли нательный крест — жители села были верующими


Интересно то, что все найденные останки были в колодах — выдолбленных стволах деревьев. Такой способ захоронения использовали в Сибири до XIX века.


«Колода — уже интересно, потому что у нас захоронения до этого были просто в гробах. Колода считается более старым способом погребения, архаичным», — пояснил ценность находки Сергей Колонцов.


Так выглядит колода — ствол дерева, разрубленный надвое. В одной части вырубалось место для тела, вторая часть служила крышкой
Так выглядит колода — ствол дерева, разрубленный надвое. В одной части вырубалось место для тела, вторая часть служила крышкой


Археологи начали раскопки неделю назад — тогда на месте нашли человеческие кости, кирпичи и металлические предметы.

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