На месте строительства четвёртого моста нашли два детских скелета

Многие захоронения нарушены, но археологам удалось найти четыре цельных

Новосибирские археологи Института археологии и этнографии СО РАН, которые ведут раскопки на месте старинной церкви в Ленинском районе Новосибирска, рассказали о находках — они нашли четыре захоронения, в том числе останки двух взрослых и двух детей.







«Это точно те жители села Кривощёково середины-конца XVIII века. То есть они захоронены до того, как там была построена церковь», — рассказал руководитель раскопа Сергей Колонцов.







По словам археолога, сейчас определить, связывали ли найденных жителей Кривощёково какие-то родственные отношения, сложно, это учёные узнают уже после раскопок. Также невозможно сказать и точный возраст умерших.







В одном из погребений нашли нательный крест — жители села были верующими





Интересно то, что все найденные останки были в колодах — выдолбленных стволах деревьев. Такой способ захоронения использовали в Сибири до XIX века.







«Колода — уже интересно, потому что у нас захоронения до этого были просто в гробах. Колода считается более старым способом погребения, архаичным», — пояснил ценность находки Сергей Колонцов.







Так выглядит колода — ствол дерева, разрубленный надвое. В одной части вырубалось место для тела, вторая часть служила крышкой





Археологи начали раскопки неделю назад — тогда на месте нашли человеческие кости, кирпичи и металлические предметы.