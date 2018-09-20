Для праворульных машин решили выпускать специальные госномера

Регистрационные знаки станут короче и выше

Росстандарт объявил, что подготовлен новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому список госномеров расширяется до 10 новых типов.







Согласно приказу Росстандарта N 555-ст, например, мотоциклисты получат уменьшенные таблички номеров, а номера на ретро- и спортивных автомобилях будут включать в себя дополнительную букву: «К» или «С». Вводятся специальные номера на красном фоне для мотоциклов работников иностранных дипмиссий, а также номера для квадроциклов.





Для автомобилей с правым расположением руля придуманы таблички иной формы, поскольку задние площадки под номера у японских и американских машин имеют нестандартные размеры. Регистрационные знаки для таких машин станут короче и выше.





Напомним, Новосибирск среди городов-миллионников является лидером по доле праворульных машин в общем автопарке. «В столице Сибири всего числится 433 тысячи легковых автомобилей, доля праворульных машин в местном парке составляет 34%», — рассказали НГС в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».





В абсолютных цифрах количество праворульных автомобилей в городе составляет 148 тысяч штук.





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