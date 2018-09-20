Для праворульных машин решили выпускать специальные госномера
Росстандарт объявил, что подготовлен новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому список госномеров расширяется до 10 новых типов.
Согласно приказу Росстандарта
Для автомобилей с правым расположением руля придуманы таблички иной формы, поскольку задние площадки под номера у японских и американских машин имеют нестандартные размеры. Регистрационные знаки для таких машин станут короче и выше.
Напомним, Новосибирск среди городов-миллионников является лидером по доле праворульных машин в общем автопарке. «В столице Сибири всего числится 433 тысячи легковых автомобилей, доля праворульных машин в местном парке составляет 34%», — рассказали НГС в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
В абсолютных цифрах количество праворульных автомобилей в городе составляет 148 тысяч штук.
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