Для праворульных машин решили выпускать специальные госномера

Регистрационные знаки станут короче и выше
Регистрационные знаки станут короче и выше

Росстандарт объявил, что подготовлен новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому список госномеров расширяется до 10 новых типов. 


Согласно приказу Росстандарта N 555-ст, например, мотоциклисты получат уменьшенные таблички номеров, а номера на ретро- и спортивных автомобилях будут включать в себя дополнительную букву: «К» или «С». Вводятся специальные номера на красном фоне для мотоциклов работников иностранных дипмиссий, а также номера для квадроциклов.


Для автомобилей с правым расположением руля придуманы таблички иной формы, поскольку задние площадки под номера у японских и американских машин имеют нестандартные размеры. Регистрационные знаки для таких машин станут короче и выше. 


Напомним, Новосибирск среди городов-миллионников является лидером по доле праворульных машин в общем автопарке. «В столице Сибири всего числится 433 тысячи легковых автомобилей, доля праворульных машин в местном парке составляет 34%», — рассказали НГС в пресс-службе аналитического агентства «Автостат». 


В абсолютных цифрах количество праворульных автомобилей в городе составляет 148 тысяч штук. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.

Прочтений: 1500
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено