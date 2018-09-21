«Из-за боли пришлось уволиться»: сибирячка три года ходила по врачам, чтобы узнать диагноз

Сибирячке помогла операция — её она ждала несколько лет. На фото — врачи Центра урологии и гинекологии клиники НИИТО: Геннадий Ярин, Евгений Люфт и Инна Вильгельми

Сибирячка Ирина К., страдавшая дикими болями в спине и животе, долго ходила по врачам, которые назначали бесполезное лечение. Только спустя 3 года она узнала, чем больна и что из-за заболевания рисковала стать бесплодной.







Ирина К. и её муж родом из Новосибирска — здесь пара и познакомилась, а несколько лет назад супруги уехали в Краснодар. У 33-летней Ирины есть семилетний сын от первого брака, но сейчас сибирячке хотелось забеременеть снова.







«Года с 2014-го начались прям дикие боли — внизу всё тянуло, прихватывало — как спазмы, и непонятно было, что это. Я по врачам походила — но гинекология не обнаружила каких-то проблем, начали отправлять к неврологам, говорили, что, наверное, остеохондроз, раз в поясницу отдаёт, стреляет. Начали мне ЛФК назначать, физиолечение. А [у меня] всё болит, ничего не могу делать.





Каждый день практически тяжело ходить, тяжело стоять — я постоянно была на больничных. И в какой-то момент мне даже пришлось с работы уволиться, потому что когда три недели на больничном — ни одному работодателю это не понравится»,





— поделилась с корреспондентом НГС Ирина.







По словам сибирячки, она обращалась и в поликлинику, и в частные медицинские центры, и ей делали и рентген, и УЗИ, — но прогревания ничего не давали, боль только усиливалась.







Ирина пыталась выяснить диагноз с 2014 года





Супруг решил отправить Ирину в Новосибирск — в клинику НИИТО, где ей сделали МРТ. Обследования показали, что у девушки эндометриоз, патология маточной ткани, которая постепенно поражает и другие органы, и врачи посоветовали сделать операцию.







«Эндометриоз — это доброкачественное заболевание, но суть его в том, что оно ведёт себя как злокачественный процесс. Действительно, бывают сложности в постановке диагноза.





И вообще описаны случаи, когда женщина восемь лет обходит всех врачей и пытается понять, что с ней происходит, а оказывается, что это эндометриоз.





Конечно, сейчас методов диагностики очень много: МРТ, ультразвуковое исследование экспертного класса — они позволяют действительно поставить правильный диагноз», — объяснила руководитель группы гинекологии Центра урологии и гинекологии клиники НИИТО Инна Вильгельми.







Врач рассказала, что действительно это заболевание грозит не только бесплодием, но и большими проблемами в интимной жизни из-за постоянной боли. Хотя бывает, что эндометриоз «течёт» годами, причём бессимптомный.





По словам Инны Вильгельми, медики не могут сказать, почему у молодых женщин возникает эта болезнь, хотя постоянно изучают эндометриоз.







На подобные операции существуют квоты, рассказала Ирина Вильгельми





Ирине сделали сложную лапароскопическую операцию — за три часа врачам удалось избавить пациентку от очагов болезни. Гинеколог отметила, что избавить пациенток от эндометриоза полностью и навсегда не удастся, но операция снижает риски, что болезнь вернётся. Также врачи пообещали девушке, что она сможет забеременеть.







Ранее ещё одна сибирячка поделилась с НГС историей непростого общения с врачами — в горбольнице её болезнь не могли вылечить из-за отсутствия нужного аппарата. Пожилую пациентку пришлось везти в другую больницу, чтобы избавить от адской боли.

