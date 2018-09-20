Лидер группы Rammstein выступит в Новосибирске

Музыкант приедет в Россию в декабре

Сегодня, 20 сентября, российское концертное агентство T.C.I. объявило о российском туре лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыкант из Германии посетит 5 российских городов, в том числе Новосибирск.







«Совсем не важно, за какой проект берется Тилль, — на деле всегда выходит что-то неординарное, вызывающее, эффектное, о чем люди будут говорить долгие годы. В декабре 2018 года Линдеманн вновь возвращается в Россию. Детали его новой программы Messer хранятся пока в секрете, но мы знаем точно — это будет что-то грандиозное», — говорится на сайте концертного агентства T.C.I.







По информации агентства, в Новосибирске Тилль Линдеманн выступит 9 декабря в лофт-парке «Подземка». Кроме самого выступления музыкант проведёт автограф-сессию, где подпишет каждому желающему свой сборник стихов Messer, который выпустит издательство «Бомбора».





Купить билет пока нельзя — можно лишь оставить заявку на специальном сайте. Сами билеты поступят в продажу 1 октября.







В Новосибирск нечасто приезжают всемирно популярные музыканты, и бывает, что жители города не всегда рады их концертам — так, в 2014 году концерт американского певца Мэрилина Мэнсона отменили из-за возмущений православных активистов.