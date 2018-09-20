Находчивый работник ИЯФ добывал золото на работе: его отдали под суд

Следователи выяснили, что обвиняемому удалось добыть из раствора 187 граммов золота. На фото — одно из подразделений ИЯФ
Следователи выяснили, что обвиняемому удалось добыть из раствора 187 граммов золота. На фото — одно из подразделений ИЯФ

В Новосибирске под суд пойдёт бывший работник Института ядерной физики СО РАН, который добывал золото из раствора электролита.


Обвиняемый работал гальваником на экспериментальном производстве ИЯФ, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.


«По версии следствия, обвиняемый был материально-ответственным лицом, на своём рабочем месте <…> имел доступ к раствору электролита и производил действия по извлечению из данного вещества золота. За период с 19 января 2017 года по 1 декабря 2017 года он противоправно изъял золота общей массой 187,22 грамма, причинив таким образом государственному учреждению ущерб на сумму более 600 тысяч рублей», — описали преступление в прокуратуре.


Теперь бывшего работника института будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере). Прокуратура Советского района Новосибирска уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело ушло в Советский районный суд.


В облпрокуратуре уточнили, что ранее следователь наложил арест на недвижимость обвиняемого — однокомнатную квартиру, которая стоит больше 800 тысяч рублей.


Корреспондент НГС направила в Институт ядерной физики официальный запрос с просьбой уточнить, при каких обстоятельствах вскрылось преступление и связано ли с ним увольнение гальваника.


Ранее НГС пообщался с учёными ИЯФ и попросил их простыми словами рассказать о пяти самых важных разработках института за его 60-летнюю историю. Сотрудники института рассказали о том, зачем физикам определять возраст коньяка, когда в Новосибирске будут облучать еду радиацией и что же такое коллайдер.

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