Пассажиры авиакомпании S7 столкнулись со сбоем в онлайн-регистрации

Пассажиры начали жаловаться на онлайн-регистрацию ещё накануне
Пассажиры начали жаловаться на онлайн-регистрацию ещё накануне

Пассажиры авиакомпании S7 Airlines со вчерашнего дня не могут зарегистрироваться на рейсы онлайн — проблема коснулась и новосибирских пассажиров.


«Там за 30 часов доступна регистрация, я лечу завтра в 11:55: рейс в Москву. Сегодня с утра мне просто пуш пришёл в приложении, что регистрация доступна, — я пошла регистрироваться», — рассказала корреспонденту НГС читательница Елена, попросившая не указывать фамилию. Она утверждает, что зарегистрироваться на рейс ей всё-таки не удалось.


Вечером регистрация также была недоступна — зарегистрироваться невозможно и через сайт авиакомпании, отмечает пассажирка.


Девушка попыталась зарегистрироваться на рейс первый раз в 7:00
Девушка попыталась зарегистрироваться на рейс первый раз в 7:00


Пассажиры из других российских городов со вчерашнего дня оставляют в официальной группе авиакомпании «ВКонтакте» жалобы на то, что не могут зарегистрироваться онлайн. Некоторым из них авиакомпания отвечает.


Официальный аккаунт S7 подтверждает сбой в сервисе и предлагает регистрироваться на рейс у стоек в аэропортах 
Официальный аккаунт S7 подтверждает сбой в сервисе и предлагает регистрироваться на рейс у стоек в аэропортах 


НГС также отправил запрос в авиакомпанию S7, чтобы выяснить, когда онлайн-регистрация заработает.


На прошлой неделе НГС рассказывал о массовом сбое в другой системе — пользователи не могли войти в почту «Яндекса».

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