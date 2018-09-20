Пассажиры авиакомпании S7 столкнулись со сбоем в онлайн-регистрации
Пассажиры авиакомпании S7 Airlines со вчерашнего дня не могут зарегистрироваться на рейсы онлайн — проблема коснулась и новосибирских пассажиров.
«Там за 30 часов доступна регистрация, я лечу завтра в 11:55: рейс в Москву. Сегодня с утра мне просто пуш пришёл в приложении, что регистрация доступна, — я пошла регистрироваться», — рассказала корреспонденту НГС читательница Елена, попросившая не указывать фамилию. Она утверждает, что зарегистрироваться на рейс ей всё-таки не удалось.
Вечером регистрация также была недоступна — зарегистрироваться невозможно и через сайт авиакомпании, отмечает пассажирка.
Пассажиры из других российских городов со вчерашнего дня оставляют в официальной группе авиакомпании «ВКонтакте» жалобы на то, что не могут зарегистрироваться онлайн. Некоторым из них авиакомпания отвечает.
НГС также отправил запрос в авиакомпанию S7, чтобы выяснить, когда онлайн-регистрация заработает.
На прошлой неделе НГС рассказывал о массовом сбое в другой системе — пользователи не могли войти в почту «Яндекса».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот предоставлен читательницей (1), vk.com/s7airlines (2)