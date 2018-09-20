«Испытывал на себе — бодрит»: новосибирец продаёт электрический стул, как в «Зелёной миле»

Копию изготовили в Италии из дерева, металла и кожи по чертежам настоящего электрического стула





На сайте Avito.ru появилось объявление о продаже электрического стула — за действующую реплику просят 38 тысяч рублей.







Как указано в объявлении, опубликованном 17 сентября, стул — полноразмерная реплика, выполненная в Италии по чертежам настоящего электрического стула из дерева, металла и кожи, и подойдёт «для тематического интерьера».







Продавец пояснил, что к стулу можно подключить ток, но сидящего на нём он не убьёт, а только «взбодрит»





Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Александр Чакин, стул он привёз для шоу-рума итальянской мебели. Александр заверил, что он рабочий и его можно подключить.







Сидящего на стуле пристёгивают мягкими кожаными ремнями





«Я его испытывал на себе, — добавил автор объявления. — (Л.П.: Насколько там большая сила тока?) Такая, чтобы в живых остаться. Бодрит, бодрит. <…> Если вы смотрели "Зелёную милю", то он очень похож».





Сегодня НГС рассказывал и про другое необычное объявление: за полмиллиона в Новосибирске продают редкий баян.

