«Испытывал на себе — бодрит»: новосибирец продаёт электрический стул, как в «Зелёной миле»
На сайте Avito.ru появилось объявление о продаже электрического стула — за действующую реплику просят 38 тысяч рублей.
Как указано в объявлении, опубликованном 17 сентября, стул — полноразмерная реплика, выполненная в Италии по чертежам настоящего электрического стула из дерева, металла и кожи, и подойдёт «для тематического интерьера».
Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Александр Чакин, стул он привёз для шоу-рума итальянской мебели. Александр заверил, что он рабочий и его можно подключить.
«Я его испытывал на себе, — добавил автор объявления. — (Л.П.: Насколько там большая сила тока?) Такая, чтобы в живых остаться. Бодрит, бодрит. <…> Если вы смотрели "Зелёную милю", то он очень похож».
Сегодня НГС рассказывал и про другое необычное объявление: за полмиллиона в Новосибирске продают редкий баян.
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Лиза Пичугина
Фото предоставлены Александром Чакиным