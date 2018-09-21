Улицу в центре Новосибирска перекроют на сутки ради банного фестиваля
В воскресенье, 23 сентября, в центре Новосибирска перекроют участок улицы Каменской — автомобили не смогут проехать по ней на участке от улицы Максима Горького до улицы Чаплыгина.
«Ввести с 00:00 23.09.2018 до 00:00 24.09.2018 временное прекращение движения транспортных средств по улице Каменской на участке от улицы Чаплыгина до улицы Максима Горького с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — говорится в документах мэрии Новосибирска, опубликованных на её официальном сайте.
В этом же документе говорится о том, что дорога будет перекрыта во время «Фестиваля Русской Бани в Сибири» — он пройдёт на площадке и проезжей части перед зданием банного комплекса «Сандуны Сибирь».
Банный комплекс, которому разрешили провести массовый праздник, открылся на Каменской в апреле 2018 года — на его открытие приезжали депутаты Госдумы.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова