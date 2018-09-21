К Новосибирску крадётся астрономическая осень

В этом году астрономическая осень наступит утром в воскресенье, в 8:55

В эти выходные в Новосибирске наступит астрономическая осень — воскресенье, 23 сентября, станет днём осеннего равноденствия.







«Осеннее равноденствие — это знаковое астрономическое событие, так как его принято считать началом астрономической осени. В 2018 году оно приходится на 23 сентября 8 часов 55 минут», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.





Осеннее равноденствие уравнивает день и ночь на всей Земле. Солнце в этот день, двигаясь по своему пути на небесной сфере, пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное.





После 23 сентября ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня — наступает астрономическая осень.





При этом в Южном полушарии всё наоборот: ночи становятся короче, наступает астрономическая весна. Продолжится это астрономическое время года до 22 декабря.





«Во время равноденствий терминатор на Земле — линия, разделяющая дневную и ночную стороны планеты, — располагается вертикально и соединяет Северный и Южный полюсы. Это можно увидеть на фотографиях нашей планеты, которые делают искусственные спутники», — передаёт Виктория Дамм.





В прошлом году астрономическая осень началась на пять часов раньше — в ночь на 23 сентября.