К Новосибирску крадётся астрономическая осень

В этом году астрономическая осень наступит утром в воскресенье, в 8:55
В этом году астрономическая осень наступит утром в воскресенье, в 8:55

В эти выходные в Новосибирске наступит астрономическая осень — воскресенье, 23 сентября, станет днём осеннего равноденствия.


«Осеннее равноденствие — это знаковое астрономическое событие, так как его принято считать началом астрономической осени. В 2018 году оно приходится на 23 сентября 8 часов 55 минут», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Осеннее равноденствие уравнивает день и ночь на всей Земле. Солнце в этот день, двигаясь по своему пути на небесной сфере, пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. 


После 23 сентября ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня — наступает астрономическая осень.


При этом в Южном полушарии всё наоборот: ночи становятся короче, наступает астрономическая весна. Продолжится это астрономическое время года до 22 декабря.


«Во время равноденствий терминатор на Земле — линия, разделяющая дневную и ночную стороны планеты, — располагается вертикально и соединяет Северный и Южный полюсы. Это можно увидеть на фотографиях нашей планеты, которые делают искусственные спутники», — передаёт Виктория Дамм.


В прошлом году астрономическая осень началась на пять часов раньше — в ночь на 23 сентября.

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