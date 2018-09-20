ОМОН запер покупателей в торговом центре на Мичурина

Здание торгового центра оцепили около 14:30
Здание торгового центра оцепили около 14:30

Днём 20 сентября сотрудники ОМОН оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска.


По информации очевидцев в социальных сетях, ОМОН выставил оцепление около 14:30.


«Это уже третий раз, когда приезжает ОМОН. Приезжают по разным поводам. Сейчас, насколько я понял, они искали телефон. Какую-то девушку ударили по голове и украли у неё на днях сумку с телефоном. Видимо, какое-то тяжёлое преступление. Ищут телефон определённой модели. <…> Пускать пускают, а выпускать не выпускают никого. Примерно в 14:30 они приехали, а в 15:10 уехали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец событий.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об оцеплении здания подтвердили.


«Проводились оперативные мероприятия сотрудниками отдела полиции № 1 "Центральный" при содействии сил Росгвардии. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела и в настоящий момент завершены», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.


9 сентября на несогласованной акции, посвящённой пенсионной реформе, полицейские и ОМОН задержали более 10 человек. Задержания в этот день происходили и в других городах

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