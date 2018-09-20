«Тойота» снесла пешеходное ограждение на Немировича-Данченко

Авария случилась недалеко от остановки «Советская Сибирь»
Авария случилась недалеко от остановки «Советская Сибирь»


Днём 20 сентября «Тойота» влетела в пешеходное ограждение на улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска.


Очевидец, который прислал в редакцию фото последствий ДТП рассказал, что проезжал мимо случившегося после 14:00. В это время у разбитого пешеходного ограждения стоял только один автомобиль — у «Тойоты» была разбита передняя часть кузова.


«Непонятная траектория — мы два раза проезжали, так и не поняли, кто куда летел и как она туда попала вообще», — рассказал очевидец.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что в аварию попали два автомобиля — подробности сейчас уточняются.


«Предварительно, там никто не пострадал», — пояснил государственный инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Машина осталась без капота и переднего бампера
Машина осталась без капота и переднего бампера


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