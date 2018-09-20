Жители Затулинки подняли бунт против парковки для нового ТЦ и легли под бульдозер

Сегодня к дому № 6 на улице Громова приехал экскаватор, чтобы разровнять площадку под будущую парковку

Возле жилых домов на улице Громова в Кировском районе Новосибирска срубили кустарники, чтобы построить парковку для будущего ТЦ. Чтобы не допустить строительства стоянки, местные жители бросились под экскаватор.







Место под парковку расчистили на внутриквартальной территории между домами № 6 и 8 по улице Громова. Стоянка предназначена для будущего двухэтажного магазина, который строит поблизости арендатор этой земли — ООО «Аккорд».







«С 10 сентября стали производиться замеры территории и разметка строительных работ. <…> 14-го числа срубили все насаждения, которые были посажены в 2013-м году муниципалитетом в рамках программы внутриквартального озеленения. <…> Подъехала машина, всё быстро срубили, снесли, тут буквально была целая бригада из гастарбайтеров — три пилы», — рассказала корреспонденту НГС представитель инициативной группы жителей дома № 6 Лариса Лисина.





Она уверена, что эта зелёная зона должна была стать частью экотропы дисперсного парка, который в ближайшие годы планируется создать на Затулинском жилмассиве. Накануне вырубки, 13 сентября, возле дома появилась табличка экотропы с информацией о местных растениях, к установке которой сами жители, по словам Лисиной, не имеют никакого отношения. Но строители парковки убрали эту табличку и спилили растения.







Лариса Лисина отмечает, что всего срубили 15 из 18 высаженных ранее лип, яблонь, рябин и кустов венгерской сирени.





Также рабочие сняли «газон естественного происхождения вместе с редкой травой козлятник», которую оберегали живущие в доме активисты-экологи. В итоге жители вызвали полицию.







«Были приостановлены работы, [началась] проверка документов, и 17-го числа вновь был пригнан на эту территорию со стороны застройщика бульдозер. Мы прям живым щитом встали под бульдозер, и на 10 минут нам приостановить удалось все эти события. Снова выезжала полиция — городская и наша, районная», — описала ситуацию активистка.







По её словам, также жители написали обращения в прокуратуру и администрацию Кировского района, но ответов по существу ещё не получили. А сегодня на площадку снова приехала техника, чтобы разровнять площадку под парковку.







Так выглядела площадка до вырубки





А такой она стала после





Лариса Лисина предполагает, что под окнами дома № 6 будут парковаться в основном фуры с товарами для магазина. «У нас выходят сюда квартиры семей, у которых по 2–3 ребёнка, немощные старики, которые не могут сейчас, в данный момент, даже выйти и себя защитить. <…> Они нуждаются в чистом воздухе, тишине и нормальном жизненном уровне», — возмущается жительница дома.







В свою очередь куратор проекта строительства магазина и парковки Юрий Протасов сообщил корреспонденту НГС, что работа на этой земле ведётся законно.







«Этот земельный участок за нами закреплён уже более двух лет. <…> Мы действуем полностью в рамках закона и в рамках разрешительной документации. Этот вопрос на контроле у всех структур.





Нас тоже прижимают со всех сторон, но не то что сделать ничего не могут — нет, то есть они не могут нам ничего другого предложить. Потому что фактически для функционирования торгового центра нужна данная парковка», — пояснил Юрий Протасов.







Он уточнил, что строящаяся стоянка будет рассчитана на два десятка машин. Посреди парковки строители планируют разместить пешеходную зону шириной полтора метра, которая заменит прохожим протоптанную в траве тропинку.







По словам Юрия Протасова, у арендатора есть два разрешения на снос насаждений: одно на снос деревьев, другое — на снос кустарников, но по факту рабочие убрали только кустарники.







«Деревья все, которые там были, мы их все оставили, в том числе дуб, клён, восемь берез. То есть такие вот полноценные деревья — они все стоят на месте», — отметил куратор проекта.







По его данным, в процессе работы арендатор постарался сохранить и часть кустарников, которые пошли под снос. «Те, которые возможно было выкопать и пересадить, мы пересадили по контуру данной зелёной зоны. <…> Если какие-то кустарники <...>, допустим, [пострадали], мы же их не просто снесли и забыли. Нет. Во-первых, в бюджет города поступили деньги на восстановление данной экологической ситуации на основании разрешения на снос зеленых насаждений. Нам бы его не выдали, пока бы мы не оплатили», — пояснил собеседник.







Также он добавил, что арендатор решил не трогать ещё 8 метров земли, которые тоже изначально должны были пойти под парковку.







«В ближайшее время мы высадим более 15 деревьев. <…> Это будут не полсантиметровые деревья, это будут полноценные, метра в полтора деревья, которые уже, скажем так, давно растут и приживутся. Со своей стороны мы сделаем зеленый щит <…> этими деревьями», — сообщил Юрий Протасов.





Он подтвердил, что во время работ на месте будущей парковки специалисты убрали табличку, которая там недавно появилась. Но при этом он считает недостоверной информацию о том, что этот участок войдёт в состав будущего дисперсного парка. «Мы сделали запрос в ГУБО, везде — нам не подтвердили эту информацию», — уточнил куратор проекта.





Он добавил, что заказчик строительства сделал всё возможное, чтобы избежать конфликта с местными жителями. «Жители просто не идут на диалог в принципе. У них очень принципиальная позиция, они ложатся под экскаваторы. Вот сегодня опять они это сделали, мне пришлось приехать на место. Сегодня мужчина в кепочке прям ложился под экскаватор, позавчера тоже женщина ложилась», — рассказал Юрий Протасов.







Парковку под окнами дома делают для будущего торгового центра, который строится поблизости





В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что участок на улице Громова предоставлен в аренду застройщику ООО «Аккорд» для строительства «магазина смешанных товаров». Разрешение на строительство у арендатора есть. При этом проектная документация предусматривает, что на этой земле также разместится открытая парковка для посетителей магазина на 22 легковых машины.







Прежде чем выдать разрешения на снос растений, городские власти обследовали участок и выяснили, что на нём растут 15 кустарников и 6 деревьев, рассказали в пресс-центре. 10 августа мэрия выдала застройщику два разрешения на снос. Компании «Аккорд» разрешили снести аварийный клён и 15 кустарников, за которые арендатор заплатил восстановительную стоимость — 13 041 рубль. Ещё пять деревьев рабочие должны были сохранить.





При этом начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова уточнила корреспонденту НГС, что возле дома № 6 по улице Громова действительно проходит экотропа.







Вместо спиленных кустарников арендатор планирует высадить 15 деревьев





Недавно ещё один скандал разгорелся вокруг придомовой парковки на улице Выборной, которую огородили железным забором. Жильцы ближайших домов считают её незаконной и подозревают соседей в захвате земли.

