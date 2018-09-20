С коляской и собакой бесплатно: чиновники предложили таксистам не брать деньги за услуги

Оказывать эти услуги для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья смогут далеко не все службы такси Новосибирска, считает эксперт
Оказывать эти услуги для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья смогут далеко не все службы такси Новосибирска, считает эксперт

Власти Новосибирской области предложили таксистам предусмотреть бесплатные услуги для инвалидов и незрячих пассажиров — среди них провоз инвалидных колясок и собак-поводырей.


Документ с такими предложениями опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 17 сентября. Предложения разработаны областным минтрансом, но они ещё не подписаны. 


«Обеспечить посадку в транспортное средство и высадку из него для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; обеспечить провоз собак-проводников при наличии специального документа; обеспечить перевозку кресла-коляски пассажира из числа инвалидов; обеспечить оснащение транспортного средства текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля», — такой список услуг уточняется в документе.


Как пояснила корреспонденту НГС председатель ассоциации «Таксомоторные перевозчики Сибири» Ирина Зарипова, инициатива о введении бесплатных услуг принадлежит федеральному минтрансу. «Области просто начали принимать документы, соответствующие федеральному приказу. Что касается изменений, наверное, это даже хорошо и нужно. Но здесь идёт тонкий процесс — есть вещи, которые можно делать бесплатно и не в ущерб: например, взять инвалидную коляску или собаку-поводыря — вполне можно, от нагрузки стоимость бензина не поменяется. Можно сказать, что это первый шаг к оказанию помощи инвалидам», — считает Ирина Зарипова.


По мнению Зариповой, в Новосибирске ни один таксомоторный парк не сможет оснастить каждую машину табличками для незрячих, а для посадки и высадки пассажиров с инвалидностью водитель должен иметь определённые навыки. «Не каждый сможет правильно оказать помощь в посадке, да и взять человека на руки. Если потребуется прямая помощь — нужно будет и финансирование», — замечает Зарипова.


Также, согласно словам председателя ассоциации, документ не предусматривает никакой ответственности при несоответствии такси приказам минтранса. «Грубо говоря, если человек проехал и мы ему не оказали помощь, то будет просто жалоба, а на жалобу будет ответ. То есть никакой ответственности таксомоторные парки не несут», — пояснила она, заметив, что такую идею лучше развивать в рамках социального такси.


В конце июля 2017 года власти Новосибирской области выдали значок «Безопасное такси» более 100 таксистам. Таким образом чиновники пометили водителей, работающих легально.

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