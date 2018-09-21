Снова стужа: потепление и солнечная погода сменится похолоданием и дождями

В выходные к Новосибирску придёт холодный фронт с запада

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в конце рабочей недели и в выходные: в город придёт холодный атмосферный фронт с дождями.







«Ждём прохождения участка холодного фронта. В основном это будет 22 и 23 сентября. Немного понизится температура. Самый тёплый день будет в пятницу. Ночи уже прохладные, а день тёплый. Холодный фронт смещается к нам с запада. Сначала будет южный вынос, сегодня, а потом будет проходить с западных районов через нашу территорию холодный фронт», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, сегодня днём, 21 сентября, в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер. Его скорость составит 5–10 м/с. Температурный фон сегодня днём составит +20…+22 градуса.





«22 и 23 сентября в отдельных районах может пойти небольшой дождь. Ветер будет южный 4–9 м/с, днём местами возможны порывы до 14 м/с на оба дня. Температура ночью 22 сентября составит +9…+11 градусов, а днём +17…+19 градусов. 23-го числа ночью +7…+9 , а днём +15...+17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.







Во вторник, 18 сентября, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска опубликовал проект постановления, в котором указал даты начала отопительного сезона в городе. А накануне редакция НГС опубликовала карту подключения тепла в Новосибирске.

