Жену экс-губернатора Юрченко отдали под суд за тайный вид на жительство в Австрии

В прошлом ноябре сам Василий Юрченко выслушал приговор по делу о превышении должностных полномочий
В прошлом ноябре сам Василий Юрченко выслушал приговор по делу о превышении должностных полномочий

Уголовное дело в отношении супруги экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко передали в суд: Наталью Юрченко подозревают в том, что она не уведомила государство о получении вида на жительство в Австрии.


Сегодня, 20 сентября, Наталье Юрченко вручили утверждённую прокуратурой копию обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска. Информацию об этом НГС подтвердил адвокат Юрченко Сергей Николаев. 


«Только с четвёртой попытки следователям удалось найти нужного переводчика, который выдал удобный им перевод. Остальные трое, включая директора департамента МИДа РФ, упорно говорили не то, что им нужно. А ещё в деле есть ответ Австрийского консула, который в нашу пользу», — пояснил Николаев. 


Юрченко оказалась под следствием ещё в июле 2016 года. По версии Следственного комитета, в ноябре 2014 года Наталья Юрченко получила в австрийском Клагенфурте вид на жительство до ноября 2017 года. При этом супруга бывшего губернатора не подала письменное уведомление о получении вида на жительство в Федеральную миграционную службу. 


В отношении Натальи Юрченко было возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или в виде обязательных работ до четырехсот часов. 


Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область в 2010–2014 годах и попал в поле зрение следователей после своей отставки. В ноябре 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. НГС подробно писал о том, за что судили бывшего губернатора.

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